Макс Ферстаппен о сравнениях пилотов разных эпох: «Все хороши по-своему. Все чемпионы «Формулы-1» являются великими гонщиками»
Ферстаппен считает некорректными сравнения гонщиков из разных эпох «Формулы-1».
Пилот «Ред Булл» отметил, что в каждой эпохе восприятие людей меняется – и что со временем они могут по-разному смотреть на те или иные события.
«Каждое поколение гонщиков отличается от других. Вот почему мне казалось трудной задача сравнения между собой чемпионов, да и не чемпионов тоже. Все гонщики хороши по-своему, в чем-то своем. Например, во времена Шумахера кому-то все это казалось нормальным, а кому-то наоборот становилось скучно от его доминирования. Но сейчас, оглядываясь назад, мы все понимаем, насколько это были великие достижения.
Красота этого спорта в том, что все гонщики разные. Вот почему мне кажется несправедливым возвышать одних гонщиков над другими. Все чемпионы мира, выступавшие за рулем болида «Формулы-1» в то или иное время, являются великими гонщиками».
Также Ферстаппен ответил на вопрос, способен ли он, по его мнению, сравняться с Шумахером и Хэмилтоном по количеству титулов:
«Ну, для этого мне потребуется еще довольно много раз выиграть чемпионат. И это явно не то, о чем я думаю прямо сейчас. Через пару лет посмотрим, добьемся мы успеха или нет».
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