Макс Ферстаппен: «В семи титулах нет никакой реальной дополнительной ценности в сравнении с одним»

Макс Ферстаппен заявил, что один титул и семь – одно и то же.

На Гран-при Катара пилот « » в третий раз стал чемпионом «Формулы-1».

«Когда я начал гоняться, моей конечной целью было… Если есть возможность выиграть титул, это невероятно. В конечном счете, завоевываешь ты один [титул] или семь, это одно и то же – нет никакой реальной дополнительной ценности.

Но, конечно, приятно, что мы продолжаем серию побед. Я здесь именно ради этого. Я вырос побеждая, и это определяет наш спорт. Я просто пытаюсь наслаждаться моментом и делать это настолько долго, насколько смогу.

Красота в том, что титулы вызывают совсем разные эмоции. Первый получился очень эмоциональным – я думал: «Окей, я достиг цели, вот и все». Второй теперь оказался в середине, ведь [третий], безусловно, был завоеван в самом доминирующем стиле и, наверное, является лучшим в плане выступлений. Это то, чем я и команда можем гордиться. Невероятный сезон», – сказал нидерландец в эфире Channel 4.

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