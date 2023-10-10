Макс Ферстаппен: «В семи титулах нет никакой реальной дополнительной ценности в сравнении с одним»
Макс Ферстаппен заявил, что один титул и семь – одно и то же.
На Гран-при Катара пилот «Ред Булл» в третий раз стал чемпионом «Формулы-1».
«Когда я начал гоняться, моей конечной целью было… Если есть возможность выиграть титул, это невероятно. В конечном счете, завоевываешь ты один [титул] или семь, это одно и то же – нет никакой реальной дополнительной ценности.
Но, конечно, приятно, что мы продолжаем серию побед. Я здесь именно ради этого. Я вырос побеждая, и это определяет наш спорт. Я просто пытаюсь наслаждаться моментом и делать это настолько долго, насколько смогу.
Красота в том, что титулы вызывают совсем разные эмоции. Первый получился очень эмоциональным – я думал: «Окей, я достиг цели, вот и все». Второй теперь оказался в середине, ведь [третий], безусловно, был завоеван в самом доминирующем стиле и, наверное, является лучшим в плане выступлений. Это то, чем я и команда можем гордиться. Невероятный сезон», – сказал нидерландец в эфире Channel 4.
Эталонный титул Ферстаппена: доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник
Келли Пике: «Честь наблюдать не за одним, а за тремя титулами Ферстаппена. Несказанно горжусь»
подуспакойся
но я думаю тут зависит от того, какими они будут - если 7 такими как этот, то пройдет все буднично, хоть 10. Нужны жесткие конкурентные, до последних гонок