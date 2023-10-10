Макс Ферстаппен: «В семи титулах нет никакой реальной дополнительной ценности в сравнении с одним»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Макс Ферстаппен заявил, что один титул и семь – одно и то же.

На Гран-при Катара пилот «Ред Булл» в третий раз стал чемпионом «Формулы-1».

«Когда я начал гоняться, моей конечной целью было… Если есть возможность выиграть титул, это невероятно. В конечном счете, завоевываешь ты один [титул] или семь, это одно и то же – нет никакой реальной дополнительной ценности.

Но, конечно, приятно, что мы продолжаем серию побед. Я здесь именно ради этого. Я вырос побеждая, и это определяет наш спорт. Я просто пытаюсь наслаждаться моментом и делать это настолько долго, насколько смогу.

Красота в том, что титулы вызывают совсем разные эмоции. Первый получился очень эмоциональным – я думал: «Окей, я достиг цели, вот и все». Второй теперь оказался в середине, ведь [третий], безусловно, был завоеван в самом доминирующем стиле и, наверное, является лучшим в плане выступлений. Это то, чем я и команда можем гордиться. Невероятный сезон», – сказал нидерландец в эфире Channel 4.

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12 комментариев

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Безумный Макс
Ответ alex1382
Если Макс доберётся до 7 титулов, то у хейтеров Очки в британский флаг порвутся
да никому особого дела нет до твоего Тапка)
подуспакойся
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никому не интересны титулы без борьбы. А если так каждый раз будут доминаторы сменяться, то и гонки станут не интересными, ибо в гонках не будет гонок.
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alex1382
Ответ Scorpio
понял) но я думаю тут зависит от того, какими они будут - если 7 такими как этот, то пройдет все буднично, хоть 10. Нужны жесткие конкурентные, до последних гонок
7 таких уже точно не будет, поскольку 1й титул был добыт в жёсткой зарубе. Да и у всех серийных чемпионов было 2 и более титулов выигранных также как этот у Макса
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Scorpio
Ответ alex1382
Тут, у некоторых особей уже происходит что то особенное, судя по их комментам. А за Себа я одно время топил, пока он в Феррари не перешёл. Да и меня как то доминирование Люська не напрягало.
понял)
но я думаю тут зависит от того, какими они будут - если 7 такими как этот, то пройдет все буднично, хоть 10. Нужны жесткие конкурентные, до последних гонок
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Scorpio
Ответ alex1382
Если Макс доберётся до 7 титулов, то у хейтеров Очки в британский флаг порвутся
Помнишь как Феттель доминирующе колотил победки, а как Люсек? Ну, ты ж как-то выжил, с чего вдруг тут что-то особенное будет?
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alex1382
Ответ Scorpio
Помнишь как Феттель доминирующе колотил победки, а как Люсек? Ну, ты ж как-то выжил, с чего вдруг тут что-то особенное будет?
Тут, у некоторых особей уже происходит что то особенное, судя по их комментам. А за Себа я одно время топил, пока он в Феррари не перешёл. Да и меня как то доминирование Люська не напрягало.
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alex1382
Ответ Mik mik
В переводе с бельгийского на человеческий: мне мало. Я хочу больше! Ньюивозка, не кончайся!!
в переводе с гренадского на человеческий, скорее всего так и есть. Но Элиссоновозка пока закончилась
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