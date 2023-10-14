Риккардо вернут в «Ред Булл» в случае ухода Переса в конце 2023 года (AMuS)

«Ред Булл» подготовил план на случай досрочного ухода Серхио Переса.

Официально команда опровергает слухи о том, что Серхио объявит о завершении карьеры на предстоящем Гран-при Мехико. Контракт Переса действует до конца 2024 года.

В то же время Auto Motor und Sport утверждает, что разрыв с мексиканцем в конце нынешнего сезона не исключен.

«Все в «Ред Булл» согласны, что Перес остается тем же хорошим пилотом, которого команда прибрела три года назад. Текущие трудности – психологические. понимает, что у него проблемы, если он не сможет удержать второе место в чемпионате – с контрактом или без», – сообщает издание.

Допускается и сценарий, при котором Чеко сам покинет «Ред Булл» и «Формулу-1».

Команда уже продумала свои шаги: в случае расставания с Пересом его кокпит достанется пилоту «Альфа Таури» Даниэлю Риккардо, который уже выступал в паре с в 2016-2018 годах. Резервный гонщик «Ред Булл» займет место в « » и вновь станет напарником .

Разбирают журналисты и возможное приглашение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. В паддоке считают, что возвращение немца, завершившего карьеру в конце прошлого года, является плохой идеей. Себастьяну предстояла бы адаптация к сегодняшней машине «Ред Булл», которую досконально знает Ферстаппен.

Марк Хьюз: «Уход Переса из «Ф-1» в конце 2023-го позволит Серхио избежать публичного увольнения из «Ред Булл»

Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике