Риккардо вернут в «Ред Булл» в случае ухода Переса в конце 2023 года (AMuS)
«Ред Булл» подготовил план на случай досрочного ухода Серхио Переса.
Официально команда опровергает слухи о том, что Серхио объявит о завершении карьеры на предстоящем Гран-при Мехико. Контракт Переса действует до конца 2024 года.
В то же время Auto Motor und Sport утверждает, что разрыв с мексиканцем в конце нынешнего сезона не исключен.
«Все в «Ред Булл» согласны, что Перес остается тем же хорошим пилотом, которого команда прибрела три года назад. Текущие трудности – психологические. Серхио Перес понимает, что у него проблемы, если он не сможет удержать второе место в чемпионате – с контрактом или без», – сообщает издание.
Допускается и сценарий, при котором Чеко сам покинет «Ред Булл» и «Формулу-1».
Команда уже продумала свои шаги: в случае расставания с Пересом его кокпит достанется пилоту «Альфа Таури» Даниэлю Риккардо, который уже выступал в паре с Максом Ферстаппеном в 2016-2018 годах. Резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон займет место в «Альфа Таури» и вновь станет напарником Юки Цуноды.
Разбирают журналисты и возможное приглашение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. В паддоке считают, что возвращение немца, завершившего карьеру в конце прошлого года, является плохой идеей. Себастьяну предстояла бы адаптация к сегодняшней машине «Ред Булл», которую досконально знает Ферстаппен.
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Ну и Ред Булл не парился бы уже об уходе Ферстаппена, был бы готов молодой злой лев на смену.