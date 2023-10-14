Риккардо вернут в «Ред Булл» в случае ухода Переса в конце 2023 года (AMuS)

Теги возможные переходы Ред Булл Альфа Таури Себастьян Феттель Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

«Ред Булл» подготовил план на случай досрочного ухода Серхио Переса.

Официально команда опровергает слухи о том, что Серхио объявит о завершении карьеры на предстоящем Гран-при Мехико. Контракт Переса действует до конца 2024 года.

В то же время Auto Motor und Sport утверждает, что разрыв с мексиканцем в конце нынешнего сезона не исключен.

«Все в «Ред Булл» согласны, что Перес остается тем же хорошим пилотом, которого команда прибрела три года назад. Текущие трудности – психологические. Серхио Перес понимает, что у него проблемы, если он не сможет удержать второе место в чемпионате – с контрактом или без», – сообщает издание.

Допускается и сценарий, при котором Чеко сам покинет «Ред Булл» и «Формулу-1».

Команда уже продумала свои шаги: в случае расставания с Пересом его кокпит достанется пилоту «Альфа Таури» Даниэлю Риккардо, который уже выступал в паре с Максом Ферстаппеном в 2016-2018 годах. Резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон займет место в «Альфа Таури» и вновь станет напарником Юки Цуноды.

Разбирают журналисты и возможное приглашение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. В паддоке считают, что возвращение немца, завершившего карьеру в конце прошлого года, является плохой идеей. Себастьяну предстояла бы адаптация к сегодняшней машине «Ред Булл», которую досконально знает Ферстаппен.

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7 комментариев

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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Обосрались Алонсо звать 😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
нет, просто ноющий маразматик никому не нужен)
+4
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Hardi
Выгодно для всех будет, Лоусен в Ат, если хорошо поедет через пару лет в Ред булл. И Рикьярдо я думаю пару тройку подиумов сможет взять за Быков. Только Перезу не выгодно.
+2
-1
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GODZILLA
Неужели на одних тестах он так впечатлил доктора. Рик ещё не показал себя в бою ему бы в АТ хотя бы быстрее Цуноды быть тогда ещё можно попробовать в РБ
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solevator
Самый сильный ход - взять сразу Лоусона. Если он хотя бы немного станет давить на 3-кратного, тот может и психануть, а значит, станет интересно. Ну и терять Лоусону нечего, если сильно проиграет - так ведь не абы кому, а всё тому же 3-кратному!
Ну и Ред Булл не парился бы уже об уходе Ферстаппена, был бы готов молодой злой лев на смену.
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Luca di Montezemolo
Чамп настолько убог и не интересен, что выдумывают новости из ничего, сначала возились с новостью что Хэм в Феррари свалит, потом начали обманывать что свалит стролл может с парашей, и выгонят чику или сам свалит, хватит мечтать вряд-ли позорные выступления заставят чику отказаться от такого бабла, ещё в следующем году опять будет е королем улиц и претендентом на титул называть, ну или читербулл отсыпет ему бабла и пошлет нахрен, только делать это им особо не нужно, только если освободить место в ат им очень нужно будет.
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