Президент ФИА бен Сулайем: «Не можем позволить 1200 нарушений пределов трассы. Нет улучшений трека – нет гонки «Ф-1»

Президент ФИА пригрозил исключением из «Формулы-1» проблемных трасс.

Мохаммед бен Сулайем считает неприемлемым тот факт, что на Гран-при Катара пилотам выписали огромное количество предупреждений и штрафов за нарушения пределов трассы. Такие автодромы должны исправить ситуацию, чтобы не потерять место в календаре.

«Та же проблема была в , 1200 [нарушений пределов трассы]. Должен поздравить стюардов с тем, что они все заметили. Но решение ли это? Нет.

Решением станет улучшение самого трека. Знаю, что некоторые сопротивляются, но надо говорить правду: нет улучшений – нет гонки. Вот и все. Мы не можем позволить подобное.

Мы должны работать над выходом. Одно из решений заключается в скользкой поверхности за пределами трассы. Никто не остановит гонщиков кроме самих гонщиков. Можно подумать над высотой [поребриков]. Получают ли машины повреждения?

Может, есть возможность установить гравийные ловушки, однако с гравием надо действовать очень осторожно. Какой глубины должна быть ловушка? Мы же не хотим, чтобы кто-то завяз. Какого размера ловушка? Ведь мы не хотим, чтобы болид получал повреждения. Важен баланс.

На мой взгляд, сейчас вопрос не в том, делать ли что-то – мы должны действовать. Нужно в первую очередь слушать пилотов, обращать внимание на их отзывы. Я должен срочно решить вопрос, потому что изменения надо внедрить к следующему сезону. Мы не можем себе позволить [оставить ситуацию как есть], особенно с учетом того, что наблюдаем все время», – сказал президент ФИА.

Менеджер подчеркнул, что Федерации стоит уделить больше внимания автоматическим технологиям для определения нарушений:

«Мы должны использовать технологии. Во многих областях они используются, однако ФИА нужно больше ресурсов, чтобы вкладывать их в автоспорт. Говорю без стеснения: нам надо больше ресурсов. Невозможно без денег управлять серией на 20 миллиардов долларов.

Люди хвалятся тем, сколько стоят команды «Ф-1», но ФИА должна обладать ресурсами, чтобы управлять чемпионатом наилучшим образом. Чем лучше мы работаем, тем лучше для команд и для «Ф-1».

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