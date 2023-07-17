Риккардо заменил де Вриса, Леклер интересен «Ред Булл», представлен гиперкар Квята, «КАМАЗ» проиграл «Шелковый путь» и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Риккардо заменил де Вриса в «Альфа Таури», Даниэль вернется на решетку уже на этой неделе в Венгрии, австралиец уже прошел подгонку сиденья и поделился первыми эмоциями.

Хорнеру и Марко хватило часа тестов Риккардо, чтобы принять решение. Прокомментировал переход и Лоусон, которого считали основным претендентом на место в команде.

Марко объяснил расставание с де Врисом и поделился мнением о будущем Переса в «Ред Булл» – предполагается, что переход Риккардо призван оказать давление на Серхио.

2. В паддоке говорят о предварительном контракте Норриса с «Феррари», Марко назвал Ландо идеальным напарником для Ферстаппена.

В то же время утверждается, что «Ред Булл» обращался к Леклеру с запросом о переходе.

3. Доменикали сообщил о стремлении «Ф-1» к более легким моторам с большой мощностью и отличным звуком на «зеленом» топливе, Хорнер продолжает пререкаться с «клиентом» Вольффом по поводу правил на 2026 год.

4. Хорнер рассказал, на что пришлось бы пойти «Ред Булл» ради пары Хэмилтон-Ферстаппен, Култхард поделился мнением о задержке с подписанием контракта между Льюисом и «Мерседесом».

5. «Уильямс» показал спонсорскую ливрею для трех Гран-при, «Ред Булл» представил варианты расцветки для этапа в Остине.

6. «Ауди» прекратит заводскую поддержку всех гоночных программ и сосредоточится на «Формуле-1»

7. Гран-при Испании должен переехать в Мадрид в 2026 или 2027 году.

8. Умер отец Артема Маркелова.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании

Другие серии

1. «Ламборгини» показала гиперкар Квята для топ-класса WEC в 2024 году.

2. «КАМАЗ» впервые с 2011-го проиграл «Шелковый путь», Карякин победил в классе мотовездеходов, Путин поздравил участников.

3. Эванс выиграл первую гонку «Формулы E» в Риме после массовой аварии, Деннис оказался сильнейшим во второй и стал лидером чемпионата.

4. Лундгор одержал первую победу в «Индикаре».

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Венгрии «Ф-1» и этапы «Ф-2» и «Ф-3» (21-23 июля).

2. Гонки «Индикара» в Айове (22 и 23 июля).

3. Ралли Эстонии WRC (20-23 июля).

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