Стефано Доменикали: «Ф-1» хочет более легкие моторы с большой мощностью и отличным звуком на «зеленом» топливе»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о желании снизить массу двигателей.

Моторный регламент на сезон-2026 подразумевает увеличение вклада гибридной составляющей до 50 процентов и утяжеление установок. предположил, что в будущем двигатели станут легче благодаря использованию «зеленого» топлива, но которое серия перейдет в 2026-м.

«Если мы сможем эффективно изучать и производить «зеленое» топливо, то получим возможность сосредоточиться на снижении массы при создании следующего поколения силовых установок.

Мы хотим, чтобы моторы были конкурентоспособными, с большой мощностью, а также с отличным звуком. 99,9 процента людей хотят снова услышать звук «Формулы-1» на трассе, и мы это обсуждаем», – заявил Доменикали.

Менеджер также видит потенциал для упрощения силовых установок:

«Сегодня мы в переходной фазе. Большие производители нуждаются в том, чтобы развивать гибридные и электрические технологии – это часть их портфолио.

Но я считаю, что с развитием «зеленого» топлива через несколько лет появится возможность упростить моторы и снизить массу. Скоро мы начнем над этим размышлять.

[Масса болидов –] очень важная тема. С годами масса повышалась, и, конечно, никто не ставит под сомнение, что это делалось ради безопасности. Но также развивались новые технологии, адаптировались батареи, что оказало влияние на массу.

Мы не хотим устраивать технологические войны против электрического транспорта – это технология, которая присутствует на нашем рынке. Однако я полагаю, что « » способна ускорить внедрение «зеленого» топлива с подходящей ценой, и такой шаг в абсолютном смысле поможет развитию в том числе коммерческого транспорта, авиации и полутора миллиардов автомобилей [на двигателях внутреннего сгорания]. Для «Формулы-1» это очень важный вызов».

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