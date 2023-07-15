Формула E. Рим. Эванс выиграл 1-ю гонку, Кэссиди – 2-й, Гюнтер – 3-й. Заезд останавливали после массовой аварии
Пилот «Ягуара» Митч Эванс выиграл насыщенную первую гонку «Формулы E» в Риме с поула.
На старте повреждения болида получил один из лидеров сезона Паскаль Верляйн – гонщик «Порше» был вынужден заехать в боксы и откатился в конец пелотона, но впоследствии стал седьмым. Заезд прерывался выездом машины безопасности после столкновения со стеной пилота «Андретти» Андре Лоттерера.
Позже гонку остановили красными флагами после массовой аварии: представителя «Ягуара» Сэма Берда, лидировавшего на первых кругах, развернуло, в него врезались Себастьян Буэми («Энвижн») и Эдоардо Мортара («Мазерати»). Из-за повреждений, полученных в последовавших за этим инцидентах, также сошли Робин Фряйнс («Абт»), Антониу Феликс да Кошта («Порше») и Лукас ди Грасси («Махиндра»).
На рестарт выехали 14 болидов, финишировали 13 (досрочно заезд завершил Рене Раст из «Макларена»). Эванс одержал победу в борьбе с пилотом «Энвижн» Ником Кэссиди, третьим стал Максимилиан Гюнтер из «Мазерати». За четвертое место до последних метров сражались Джейк Деннис («Андретти») и Жан-Эрик Вернь («Пенске»).
Подиум Кэссиди позволил новозеландцу сохранить лидерство в чемпионате с несущественным отрывом от Денниса.
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