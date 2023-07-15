Формула E. Рим. Эванс выиграл 1-ю гонку, Кэссиди – 2-й, Гюнтер – 3-й. Заезд останавливали после массовой аварии

Пилот «Ягуара» Митч Эванс выиграл насыщенную первую гонку « » в Риме с поула.

На старте повреждения болида получил один из лидеров сезона – гонщик «Порше» был вынужден заехать в боксы и откатился в конец пелотона, но впоследствии стал седьмым. Заезд прерывался выездом машины безопасности после столкновения со стеной пилота «Андретти» .

Позже гонку остановили красными флагами после массовой аварии: представителя « » , лидировавшего на первых кругах, развернуло, в него врезались («Энвижн») и Эдоардо Мортара («Мазерати»). Из-за повреждений, полученных в последовавших за этим инцидентах, также сошли Робин Фряйнс («Абт»), Антониу Феликс да Кошта («Порше») и Лукас ди Грасси («Махиндра»).

На рестарт выехали 14 болидов, финишировали 13 (досрочно заезд завершил Рене Раст из «Макларена»). Эванс одержал победу в борьбе с пилотом «Энвижн» Ником Кэссиди, третьим стал Максимилиан Гюнтер из «Мазерати». За четвертое место до последних метров сражались Джейк Деннис («Андретти») и Жан-Эрик Вернь («Пенске»).

Подиум Кэссиди позволил новозеландцу сохранить лидерство в чемпионате с несущественным отрывом от Денниса.

Формула E

Этап 13

Рим, Италия

Гонка

Топ-10

1. Митч Эванс («Ягуар») – 27 кругов

2. Ник Кэссиди («Энвижн») +1,639

3. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +9,126

4. Джейк Деннис («Андретти») +21,010

5. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +21,482

6. Нико Мюллер («Абт») +21,858

7. Паскаль Верляйн («Порше») +23,582

8. Норман Нато («Ниссан») +24,071

9. Серджиу Сетте Камара («Нио») +25,247

10. Саша Фенестраз («Ниссан») +30,342

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Ник Кэссиди – 171 очко

2. Джейк Деннис – 166

3. Митч Эванс – 151

4. Паскаль Верляйн – 144

5. Жан-Эрик Вернь – 107

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