Владимир Путин: «Шелковый путь» прочно вошел в календарь престижных международных автогонок»

Теги ралли-рейды КАМАЗ Владимир Путин Олег Матыцин ралли Шелковый путь МАЗ Авто

Владимир Путин назвал «Шелковый путь» «престижной международной автогонкой».

Ралли-рейд завершился 15 июля, российский «КАМАЗ» проиграл «МАЗу» из Беларуси в зачете грузовиков.

«Отмечу, что эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автоспорта.

Финиш ралли в самом центре российской столицы – всегда яркое, красочное событие, которое привлекает неподдельных интерес жителей и гостей Москвы. Хочу поблагодарить организаторов «Шелкового пути» и поздравить победителей и участников гонок.

За вашими плечами сложнейший маршрут на территории 13 регионов России. Вы достойно проявили себя в упорной, напряженной, честной борьбе. Желаю вам удачи и покорения новых вершин в спорте», – говорится в обращении Путина, которое зачитал министр спорта России Олег Матыцин на церемонии награждения.

«КАМАЗ» впервые с 2011-го проиграл «Шелковый путь», Карякин победил в классе мотовездеходов

Ралли – город на колесах, который никогда не спит. Мы проехали «Шелковый путь» вместе с гонщиками сквозь грязь, жару и красоту России

2 комментария

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Игорь Плетосу
+ кто впервые узнал про эти гонки ->
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За Валенсию с 1999
Куда вошёл?
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