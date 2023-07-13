Гельмут Марко: «Нет смысла менять Переса сейчас. Посмотрим на Риккардо в сравнении с Цунодой – Юки недооценивают»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Ник де Врис Юки Цунода Авто

Гельмут Марко порассуждал о шансе Даниэля Риккардо сместить Серхио Переса в «Ред Булл».

Риккардо заменил Ника де Вриса и будет пилотом «Альфа Таури» до конца сезона-2023. Предполагается, что «Ред Булл» намерен таким образом оказать давление на Переса.

«Чеко второй в чемпионате, так что нет смысла менять его сейчас. Также он хорошо провел гонку в Сильверстоуне, но нужно прибавить в квалификациях.

Что касается Риккардо, необходимо посмотреть на него в сравнении с Цунодой. Я считаю, Юки многие недооценивают. «Альфа Таури» – не самая простая машина, однако Юки доказал, что с ней можно достигать хороших результатов», – объяснил Марко в интервью De Telegraaf.

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9 комментариев

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RusSt
Чет мне кажется Юки переоценивают, он даже на фоне Гасли выглядел слабовато. Дэн потенциально сильнее гонщик
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Виталий Желтоусов
сейчас конечно же не нужное менять ничего и никого, но если Перес до конца сезона не проявит, то его песенка спета
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Павел Аникеев
Проведут "рокировку" еще до конца этого чемпионата.
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Alexandr Tarakanoff
Звучит как приговор для Чеко... Что же касаемо смысла посадить Дэна в рб уже в этом году, то он очевидно есть. Лучше посадить сейчас, чтобы Дэн скатился, а команда посмотрела на него в боевых условиях.
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Максим Макеев
ключевое слово сейчас
если японец проиграет то значит и перес проиграет
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FaithDevotion
Ответ Максим Макеев
ключевое слово сейчас если японец проиграет то значит и перес проиграет
Ну если они каракатицей будут ползти 19-20, то вряд ли что Пересу будет угрожать
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Максим Макеев
Ответ FaithDevotion
Ну если они каракатицей будут ползти 19-20, то вряд ли что Пересу будет угрожать
если ден будет 19 в таком случае то пересу тоже конец
задача то опередить Цуноду с чем Де Врис не справился
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