Гельмут Марко: «Нет смысла менять Переса сейчас. Посмотрим на Риккардо в сравнении с Цунодой – Юки недооценивают»

Гельмут Марко порассуждал о шансе Даниэля Риккардо сместить Серхио Переса в «Ред Булл».

Риккардо заменил Ника де и будет пилотом «Альфа Таури» до конца сезона-2023. Предполагается, что «Ред Булл» намерен таким образом оказать давление на .

«Чеко второй в чемпионате, так что нет смысла менять его сейчас. Также он хорошо провел гонку в Сильверстоуне, но нужно прибавить в квалификациях.

Что касается Риккардо, необходимо посмотреть на него в сравнении с . Я считаю, Юки многие недооценивают. « » – не самая простая машина, однако Юки доказал, что с ней можно достигать хороших результатов», – объяснил в интервью De Telegraaf.

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