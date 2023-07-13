Гельмут Марко: «Нет смысла менять Переса сейчас. Посмотрим на Риккардо в сравнении с Цунодой – Юки недооценивают»
Гельмут Марко порассуждал о шансе Даниэля Риккардо сместить Серхио Переса в «Ред Булл».
Риккардо заменил Ника де Вриса и будет пилотом «Альфа Таури» до конца сезона-2023. Предполагается, что «Ред Булл» намерен таким образом оказать давление на Переса.
«Чеко второй в чемпионате, так что нет смысла менять его сейчас. Также он хорошо провел гонку в Сильверстоуне, но нужно прибавить в квалификациях.
Что касается Риккардо, необходимо посмотреть на него в сравнении с Цунодой. Я считаю, Юки многие недооценивают. «Альфа Таури» – не самая простая машина, однако Юки доказал, что с ней можно достигать хороших результатов», – объяснил Марко в интервью De Telegraaf.
В «Ф-1» рекордно быстрая высадка пилота: «Ред Булл» убрал новичка после 10 гонок. В начале видели напарником Ферстаппена!
Риккардо запрыгнул в худшую команду «Ф-1» ради трамплина в «Ред Булл». Требовал гарантий повышения!
если японец проиграет то значит и перес проиграет
задача то опередить Цуноду с чем Де Врис не справился