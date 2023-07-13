Умер отец Артема Маркелова

Ушел из жизни предприниматель Валерий Маркелов – отец гонщика .

Маркелов старший был сооснователем и совладельцем строительного холдинга «Группа компаний 1520». В 2022 году предпринимателя приговорили к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке, связанному с полковником Дмитрием Захарченко, а спустя неделю после приговора освободили из-под стражи из-за онкологического заболевания.

Бизнесмену было 57 лет.

Его сын Артем известен по выступлениям в GP2 / «Формуле-2», где пилот завоевал вице-чемпионство в 2017 году, а также в японской «Супер-Формуле».