Умер отец Артема Маркелова

Теги GP2 Формула-2 Артем Маркелов Супер-Формула Авто

Ушел из жизни предприниматель Валерий Маркелов – отец гонщика Артема Маркелова.

Маркелов старший был сооснователем и совладельцем строительного холдинга «Группа компаний 1520». В 2022 году предпринимателя приговорили к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке, связанному с полковником Дмитрием Захарченко, а спустя неделю после приговора освободили из-под стражи из-за онкологического заболевания.

Бизнесмену было 57 лет.

Его сын Артем известен по выступлениям в GP2 / «Формуле-2», где пилот завоевал вице-чемпионство в 2017 году, а также в японской «Супер-Формуле».

1 комментарий

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Андрей Никитин99
Все кто был связан с делом Захарченко уже умерли
Кроме самого Захарченко
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