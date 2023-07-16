Формула Е. Рим. Деннис выиграл вторую 2-ю гонку и вышел в лидеры общего зачета

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Пилот «Андретти» Джейк Деннис выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Риме.

Благодаря победе британец вышел в лидеры общего зачета, набрав за этап 29 очков – в том время как лидировавший ранее в чемпионат Ник Кэссиди не сумел добраться до финиша и заработать баллы.

Вторым в гонке финишировал Норман Нато («Ниссан») – и для француза это стало первым попаданием на подиум в нынешнем сезоне.

Третьим заезд завершил Сэм БердЯгуар»).

До финиша сезона остается еще две гонки, которые пройдут в Лондоне 29 и 30 июля.

Формула E
Этап 14
Рим, Италия
Гонка
Топ-10
 
1. Джейк Деннис («Андретти») – 24 круга
2. Норман Нато («Ниссан») +3,105
3. Сэм Берд («Ягуар») +3,633
4. Эдоардо Мортара («Мазерати») +4,357
5. Себастьян Буэми («Энвижн») +5,004
6. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +5,403
7. Паскаль Верляйн («Порше») +11,586
8. Стоффель Вандорн («Пенске») +11,951
9. Дэн Тиктум («Нио») +12,563
10. Нико Мюллер («Абт Купра») +13,313
 
Положение в общем зачете
Топ-5
 
1. Джейк Деннис – 195 очков
2. Ник Кэссиди – 171
3. Митч Эванс – 151
4. Паскаль Верляйн – 146
5. Жан-Эрик Вернь – 107
 

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