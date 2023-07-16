Формула Е. Рим. Деннис выиграл вторую 2-ю гонку и вышел в лидеры общего зачета

Пилот « » Джейк Деннис выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Риме.

Благодаря победе британец вышел в лидеры общего зачета, набрав за этап 29 очков – в том время как лидировавший ранее в чемпионат Ник Кэссиди не сумел добраться до финиша и заработать баллы.

Вторым в гонке финишировал Норман Нато (« ») – и для француза это стало первым попаданием на подиум в нынешнем сезоне.

Третьим заезд завершил (« »).

До финиша сезона остается еще две гонки, которые пройдут в Лондоне 29 и 30 июля.

Формула E

Этап 14

Рим, Италия

Гонка

Топ-10

1. Джейк Деннис («Андретти») – 24 круга

2. Норман Нато («Ниссан») +3,105

3. Сэм Берд («Ягуар») +3,633

4. Эдоардо Мортара («Мазерати») +4,357

5. («Энвижн») +5,004

6. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +5,403

7. Паскаль Верляйн («Порше») +11,586

8. Стоффель Вандорн («Пенске») +11,951

9. Дэн Тиктум («Нио») +12,563

10. Нико Мюллер («Абт Купра») +13,313

Положение в общем зачете

Топ-5

1. Джейк Деннис – 195 очков

2. Ник Кэссиди – 171

3. Митч Эванс – 151

4. Паскаль Верляйн – 146

5. Жан-Эрик Вернь – 107