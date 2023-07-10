Тото Вольфф: «У «Мерседеса» лучшие гонщики, им нужна предсказуемая машина, а не дива 2.0»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Тото Вольфф считает, что «Мерседес» скоро переключится на болид-2024.

Исполнительный директор команды порассуждал о подиуме Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании и прогрессе «Макларена».

«Когда нужно будет принимать решение? Полагаю, довольно скоро. Выбора у нас нет. Второе или третье место с фундаментальной точки зрения не имеет значения для меня и команды. Нужно вернуться и выиграть чемпионат. В этом сезоне такое не произойдет.

Так что необходимо нацелиться на следующий год, учиться и развиваться в предстоящих гонках, а также сделать все возможное, чтобы перенести знания на 2024-й.

В то же время регламент остается неизменным. Поэтому нельзя сказать, что мы не получаем ничего полезного, развивая актуальную машину. Важно найти верный баланс. Мы ограничены потолком расходов и временем в аэротрубе и на CFD, которого у нас меньше в сравнении с «Маклареном».

Изменят ли фундаментально машину ближайшие обновления? Я так не думаю. Но мы предпримем небольшие шаги. Учитывая расклад сил, если найти десятую, две или три, это изменит позицию на решетке», – заявил менеджер.

Вольфф поделился мнением о том, когда «Мерседес» сможет одержать победу в гонке над «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном:

«Я считал, что лучший шанс появится в Сильверстоуне, исходя из исторических данных, но все оказалось не так. Может, на другой трассе предоставится возможность, потому что характеристики болида стали иными.

Я неизменно считаю, что мы способны победить Макса. В команде хорошие специалисты и лучшие гонщики. Нужно просто дать им более предсказуемую машину, а не диву 2.0, к тому же гораздо более сложную, чем первая».

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4 комментария

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Lestyv
"Дива" у них один из гонщиков :)
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alex8895
Тото Вольфф: Мерседесу нужно делать самовоз, а не выполнять прихоти дивы.
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Alex Sin
Опять затянул мантру про лучших гонщиков. Твой гонщик без преимущество как минимум в пол секунды над остальными, уже не лучший, а так обычный, что вчера мы и наблюдали в борьбе с Ландо.
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Luca di Montezemolo
Это не дива, это корыто 2.0, хотя прошлогоднее корыто иногда было быстрым в поворотах и сливало в основном на прямых, это сливает везде особенно в медленных поворотах, но и в остальных мерс лишь меньше проигрывал, короче молодцы провозились с зироподами и уже слили 2 сезона,хотя скорее слили весь этот регламент, корыто надо забрасывать совсем уже сейчас, его не исправить по ходу сезона.
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