Тото Вольфф: «У «Мерседеса» лучшие гонщики, им нужна предсказуемая машина, а не дива 2.0»

Тото Вольфф считает, что «Мерседес» скоро переключится на болид-2024.

Исполнительный директор команды порассуждал о подиуме на и прогрессе « ».

«Когда нужно будет принимать решение? Полагаю, довольно скоро. Выбора у нас нет. Второе или третье место с фундаментальной точки зрения не имеет значения для меня и команды. Нужно вернуться и выиграть чемпионат. В этом сезоне такое не произойдет.

Так что необходимо нацелиться на следующий год, учиться и развиваться в предстоящих гонках, а также сделать все возможное, чтобы перенести знания на 2024-й.

В то же время регламент остается неизменным. Поэтому нельзя сказать, что мы не получаем ничего полезного, развивая актуальную машину. Важно найти верный баланс. Мы ограничены потолком расходов и временем в аэротрубе и на CFD, которого у нас меньше в сравнении с «Маклареном».

Изменят ли фундаментально машину ближайшие обновления? Я так не думаю. Но мы предпримем небольшие шаги. Учитывая расклад сил, если найти десятую, две или три, это изменит позицию на решетке», – заявил менеджер.

Вольфф поделился мнением о том, когда «Мерседес» сможет одержать победу в гонке над « » и Максом Ферстаппеном:

«Я считал, что лучший шанс появится в Сильверстоуне, исходя из исторических данных, но все оказалось не так. Может, на другой трассе предоставится возможность, потому что характеристики болида стали иными.

Я неизменно считаю, что мы способны победить Макса. В команде хорошие специалисты и лучшие гонщики. Нужно просто дать им более предсказуемую машину, а не диву 2.0, к тому же гораздо более сложную, чем первая».

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