В «Ред Булл» обращались к Леклеру с запросом о возможном переходе (Formu1a.uno)

Теги возможные переходы Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Команда «Ред Булл» заинтересована в приглашении Шарля Леклера в качестве напарника для Макса Ферстаппена.

По информации итальянского издания Formu1a.uno, в «Ред Булл» обращались к представителям монегаска в конце мая на предмет наличия шансов на уход Леклера из «Феррари». Интерес к Леклеру проявляли и в «Астон Мартин». В «Ред Булл» же, помимо Леклера, также заинтересованы в Ландо Норрисе, что в одном из последних интервью косвенно подтверждал Гельмут Марко.

Во многом поэтому, как уже сообщалось ранее, Фредерик Вассер сделал приоритетной задачу по продлению контракта с Леклером.

Владельцы коммерческих прав на «Формулу-1» из «Либерти Медиа» всерьез намерены убедить хотя бы одну из топ-команд чемпионата сформировать по-настоящему звездный состав пилотов. Чтобы в случае преимущества одной команды над конкурентами – в данном случае «Ред Булл», – зрительский интерес к чемпионату не падал благодаря упорной борьбе между напарниками.

Риккардо вернулся в «Ф-1»! Мечтает о трамплине в «Ред Булл» – подвинет Переса?

19 комментариев

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FaithDevotion
Это-то зачем? Максу шестерить жирно, а от второго Росберга Хорнер с Марко взвоют
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
как-то много уверенности в пилоте который даже Риккардо сливал,которого тот же Норрис уничтожил.
Пиковый Рик и начинающий Макс? Ну ну
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Stannis_Baratheon
Ответ Рнпрл Аари
Рик ещё в Рено сломался. Но да ладно пусть будет так
хейтерам Макса больше не за что зацепиться, только про проигрыш ещё зелёного Макса Рикардо, который на тот момент был на своем пике.
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Batt Monner
Ответ Фанат спорта01
как-то много уверенности в пилоте который даже Риккардо сливал,которого тот же Норрис уничтожил.
Если Макс в пубертатном возрасте, в котором тот же Хэм еще ездил в трешке, проиграл немного Рику, при этом постепенно прибавляя и опережая его по квалам и гонкам и в таблице, то это круто, что пацан с несформировавшемся уровнем тестостерона на фоне опытных мужиков смотрится круто. Можно же сказать, что и Леклер сливает Сайнцу регулярно, которого подросток Макс задрючил в первом сезоне)
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Arti22
То что Перец своё изжил это 100%
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Jan Vorontsov
Ответ FaithDevotion
Это-то зачем? Максу шестерить жирно, а от второго Росберга Хорнер с Марко взвоют
РБ не дадут долго доминировать если они не возьмут второго сильного пилота, который будет обеспечивать зрелище.
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Paninaro
Лучше тапка к Леку в Феррари. И будет как с другим выходцем из РБ - Феттелем.
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Stannis_Baratheon
Ответ Фанат спорта01
не может топ гонщик разучиться ехать. тем более в таком возрасте,ладно бы ему было 40лет как тому же Алонсо.
может, примеры Переса, Хэмилтона, Феттеля тебе конечно ни о чем не говорят. Ты хейтер Макса и не способен мыслить адекватно.
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うちはイタチ
вброс. ещё поверю что АМ интересовались им, но точно не Быки. у них есть варианты получше
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Фанат спорта01
Ответ Batt Monner
Будет круто посмотреть, как Макс побеждает распиаренную любимку фанов Фур. Пускай Ред Булл каждый сезон нанимает уважаемого пилота и смотрит, как Макс его укатывает. Начать с Леклера, Хэма, Рассела, Норриса, только дедушку Алонсо жаль, не надо ему на старости лет деклассирования
как-то много уверенности в пилоте который даже Риккардо сливал,которого тот же Норрис уничтожил.
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Рик ещё в Рено сломался. Но да ладно пусть будет так
не может топ гонщик разучиться ехать.
тем более в таком возрасте,ладно бы ему было 40лет как тому же Алонсо.
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Рнпрл Аари
Ответ Stannis_Baratheon
хейтерам Макса больше не за что зацепиться, только про проигрыш ещё зелёного Макса Рикардо, который на тот момент был на своем пике.
Да это классика. Но даже тогда Макс достойно смотрелся а в третьем сезоне и вовсе был лучше Рика
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Фанат спорта01
Ответ Stannis_Baratheon
может, примеры Переса, Хэмилтона, Феттеля тебе конечно ни о чем не говорят. Ты хейтер Макса и не способен мыслить адекватно.
какой пример Хэмильтона?
Перес просто донный гонщик который хорош только в городских трассах.
а Феттель обычный самовозник которому повезло оказаться за рулём болида РБ.
который даже на такой самовозке чуть не умудрился проиграть 2титула Алонсо у которого машина была на пол секунды медленнее.
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