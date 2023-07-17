Лундгор одержал первую победу в «Индикаре»

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Пилот «Рэйхол-Леттерман» Кристиан Лундгор выиграл гонку в Торонто с поула.

Победа стала для датчанина первой в «Индикаре». В заключительной трети заезда Лундгор обогнал лидера сезона Алекса Палоу из «Чип Гэнасси», который поднялся с 15-го места на решетке на второе. Испанец прервал серию из трех побед подряд.

С Палоу сражались Колтон Херта из «Андретти», финишировавший третьим, а также Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси») и Уилл Пауэр («Пенске»), впоследствии опустившиеся во вторую десятку. В итоге четвертым стал гонщик «Чип Гэнасси» Скотт Диксон, пятым – Джозеф Ньюгарден из «Пенске».

В группе лидеров следовал и Ромен Грожан, однако гонщик «Андретти» врезался в стену на 42-м круге.

Палоу сохраняет уверенное лидерство в личном зачете со 417 очками, его преследуют Диксон (300), Ньюгарден (291), Эрикссон (275) и пилот «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд (274).

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