«Ред Булл» представил варианты ливреи для Гран-при США

«Ред Булл» предложил болельщикам выбрать ливрею для .

Гонку в Остине команда проведет с одним из двух дизайнов: «Бык лассо» или «Бык одинокой звезды». Оба варианта созданы фанатами. Проголосовать можно на сайте «Ред Булл».

Чемпионы «Формулы-1» уже использовали особую расцветку на Гран-при Майами, еще одну фанатскую ливрею команда подготовит к этапу в Лас-Вегасе.

Уик-энд на «Трассе Америк» состоится 20-22 октября.

«Ред Булл» представил ливрею для Гран-при Майами

Изображения: сайт команды «Ред Булл»