«Ред Булл» представил варианты ливреи для Гран-при США

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен стиль Гран-при Майами Гран-при Лас-Вегаса ливреи Авто

«Ред Булл» предложил болельщикам выбрать ливрею для Гран-при США.

Гонку в Остине команда проведет с одним из двух дизайнов: «Бык лассо» или «Бык одинокой звезды». Оба варианта созданы фанатами. Проголосовать можно на сайте «Ред Булл».

Чемпионы «Формулы-1» уже использовали особую расцветку на Гран-при Майами, еще одну фанатскую ливрею команда подготовит к этапу в Лас-Вегасе.

Уик-энд на «Трассе Америк» состоится 20-22 октября.

«Ред Булл» представил ливрею для Гран-при Майами

Изображения: сайт команды «Ред Булл»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док163
Ярко. Красиво.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий