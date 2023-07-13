«Ред Булл» представил варианты ливреи для Гран-при США
«Ред Булл» предложил болельщикам выбрать ливрею для Гран-при США.
Гонку в Остине команда проведет с одним из двух дизайнов: «Бык лассо» или «Бык одинокой звезды». Оба варианта созданы фанатами. Проголосовать можно на сайте «Ред Булл».
Чемпионы «Формулы-1» уже использовали особую расцветку на Гран-при Майами, еще одну фанатскую ливрею команда подготовит к этапу в Лас-Вегасе.
Уик-энд на «Трассе Америк» состоится 20-22 октября.
«Ред Булл» представил ливрею для Гран-при Майами
Изображения: сайт команды «Ред Булл»
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