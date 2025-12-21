Лиам Лоусон: «Из-за того, что мы проводим так много гонок, времени на осмысление выступлений почти не остается»

Напряженный график гонок в «Ф-1» мешает работе над собой – считает Лоусон.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон рассказал, что из-за насыщенного графика, к которому трудно привыкнуть, у гонщиков почти не остается времени на то, чтобы обдумать свои выступления и поработать над устранением слабых сторон.

И что порой это приводит к обидным ошибкам, из-за которых гонщик теряет возможность добиться отличного результата.

«Из-за того, что мы проводим так много гонок, времени на осмысление выступлений почти не остается. А ведь это очень важно. Нужно стараться анализировать каждый гоночный уик-энд, стараться выделять положительные моменты, извлекать полезные уроки из полученного опыта, учиться на ошибках.

И на самом деле провести так много гонок, не зацикливаясь на чем-то или не поддаваясь эмоциям очень непросто.

Для примера можно вспомнить Гран-при Катара – уик-энд складывался гладко вплоть до гонки. У нас были отличные позиции, а потом из-за совсем небольшой ошибки все было потеряно. И вот такие моменты сильны разочаровывают», – рассказал Лоусон.

Все обгоны в «Ф-1» в 2025-м: Хэмилтон – мастер прорывов, Пиастри – самый упорный