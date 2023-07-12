Гельмут Марко об увольнении де Вриса: «Мы должны были что-то сделать. Ник замечательный парень, но у него просто не было скорости»

Советник «Ред Булл» объяснил причины расставания с Ником де Врисом.

В «Ред Булл» приняли решение досрочно прекратить сотрудничество с де – и заменит его в составе «Альфа Таури» уже на предстоящем Гран-при Венгрии.

По словам Марко, у руководства просто не было другого выбора, учитывая плачевное положение «Альфа Таури» в чемпионате и отсутствие какого-либо прогресса у самого де Вриса:

«Мы подписали Ника, потому что в прошлом году он очень хорошо выступил на этапе в Монце. И в этом году мы ждали от него выступлений как минимум на уровне с напарником , но этого не случилось. На самом же деле Ник был постоянно медленнее напарника, а отрыв колебался от 0,3 до 1 секунды. И мы не видели никакого улучшения.

Нику 28 лет, он смог получить достаточно большой опыт и много знаний, будучи тест-пилотом и работая за рулем разных болидов «Ф-1». На мой взгляд, в данном контексте его нельзя сравнивать с обычным молодым новичком.

В Баку в конце апреля он очень хорошо начал уик-энд и я подумал, что он сможет выступить лучше, но потом он опять попал в аварию. К сожалению, он так и не проехал ни одного суперкруга, который бы мог нас удивить».

Предполагалось, что де Врис получит время как минимум до летнего перерыва в чемпионате. Но, по словам Марко, в «Ред Булл» не видели причин ждать еще две гонки. Также Марко подтвердил, что одним из факторов стало хорошее выступление Даниэля Риккардо за «Ред Булл» на шинных тестах:

«Мы должны были что-то сделать. Так зачем ждать, и что могло кардинально измениться за две гонки, если до этого вы не видели никаких улучшений ситуации? Ник замечательный парень, но у него просто не было скорости.

Что касается Риккардо, то он продемонстрировал очень конкурентоспособный темп на трех разных типах шин. Если бы Риккардо оказался недостаточно быстр, мы бы подумали о других вариантах. Но в данный момент « » занимает последнее место в Кубке конструкторов, поэтому мы должны что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию. Такое часто происходит как раз после смены гонщиков – Риккардо может привнести в команду заряд новой энергии.

Я думаю, де Врису будет непросто найти место в другой команде «Ф-1». Но мне кажется, он сам предвидел такой итог. Мне кажется, он может построить отличную карьеру в гонках на выносливость».

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