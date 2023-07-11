Уилл Бакстон: «Ред Булл» серьезно рассматривает Риккардо на 2024-й либо хочет, чтобы Перес так считал – иначе нет смысла спешить с переходом в «Альфа Таури»

Теги возможные переходы Гран-при Венгрии Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Ник де Врис Уилл Бакстон Авто

Уилл Бакстон рассказал о скрытых причинах возвращения Даниэля Риккардо на решетку.

Нидерландская пресса утверждает, что Ник де Врис уволен из «Альфа Таури», его место с ближайшего этапа в Венгрии займет Риккардо.

По мнению репортера «Формулы-1» Бакстона, «Ред Булл» таким образом хочет подстегнуть Серхио Переса, который отстает от напарника Макса Ферстаппена на 99 очков.

«Если переход действительно произойдет, на мой взгляд, все кричит о более масштабной игре, и она заключается в давлении на Переса, чтобы тот разобрался со своими проблемами.

Нет смысла спешить с возвращением Риккардо только ради подготовки к сезону-2024 в «Альфа Таури». Либо «Ред Булл» серьезно рассматривает его на 2024-й, либо хочет, чтобы Чеко так считал», – написал Уилл.

Де Врис потерял место в «Альфа Таури» после 11 Гран-при в «Ф-1», его заменит Риккардо (De Telegraaf)

6 комментариев

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Mik mik
Это в стиле дохтура.. Все в кучу, кони, люди. А там кто-нибудь, да поедет.. Пианист один есть, а рояль кому таскать, найдутся..
+4
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Владимир Вербицкий
Одних конкуренция подстегивает, других демотивирует. Посмотрим как подействует на Чеко. Я за первый вариант.
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DenSpM
ОМГ
Рик уже всем всё доказал. Зачем опять откапывать стюардессу???
+2
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Blut Haos
Момент истины для Переса! Пора уже выходить из "пике", а то на чемпионской машине такие провалы квалы, просто стыдно. Хотя может быть и наоборот, далеко не все выдерживают давление РБ!
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DelNord
Серхио и без такого давления еле держится, когда требуется сильная моментальная концентрация - то есть, в квалификациях.
А РБ по нему хочет еще и дополнительно покататься на асфальтоукладчике. Душевные ребята.
"Запчасть 21 меняем на запчасть 3. Запчасти 11 приготовиться".
+2
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Luca di Montezemolo
Либо вообще не связано лол. Вряд-ли контракт чики позволяет его выгнать , такое возможно с пилотами молодежной команды... там можно все, хотя может и позволяет, но смысла нет большого, он никак не мешает приме, а 2 место в личке займет или 3 никого не волновало в прошлом году.
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