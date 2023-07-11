Уилл Бакстон: «Ред Булл» серьезно рассматривает Риккардо на 2024-й либо хочет, чтобы Перес так считал – иначе нет смысла спешить с переходом в «Альфа Таури»
Уилл Бакстон рассказал о скрытых причинах возвращения Даниэля Риккардо на решетку.
Нидерландская пресса утверждает, что Ник де Врис уволен из «Альфа Таури», его место с ближайшего этапа в Венгрии займет Риккардо.
По мнению репортера «Формулы-1» Бакстона, «Ред Булл» таким образом хочет подстегнуть Серхио Переса, который отстает от напарника Макса Ферстаппена на 99 очков.
«Если переход действительно произойдет, на мой взгляд, все кричит о более масштабной игре, и она заключается в давлении на Переса, чтобы тот разобрался со своими проблемами.
Нет смысла спешить с возвращением Риккардо только ради подготовки к сезону-2024 в «Альфа Таури». Либо «Ред Булл» серьезно рассматривает его на 2024-й, либо хочет, чтобы Чеко так считал», – написал Уилл.
Де Врис потерял место в «Альфа Таури» после 11 Гран-при в «Ф-1», его заменит Риккардо (De Telegraaf)
Рик уже всем всё доказал. Зачем опять откапывать стюардессу???
А РБ по нему хочет еще и дополнительно покататься на асфальтоукладчике. Душевные ребята.
"Запчасть 21 меняем на запчасть 3. Запчасти 11 приготовиться".