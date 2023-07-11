Уилл Бакстон: «Ред Булл» серьезно рассматривает Риккардо на 2024-й либо хочет, чтобы Перес так считал – иначе нет смысла спешить с переходом в «Альфа Таури»

Уилл Бакстон рассказал о скрытых причинах возвращения Даниэля Риккардо на решетку.

Нидерландская пресса утверждает, что Ник де Врис уволен из «Альфа Таури», его место с ближайшего этапа в займет Риккардо.

По мнению репортера «Формулы-1» Бакстона, «Ред Булл» таким образом хочет подстегнуть , который отстает от напарника Макса Ферстаппена на 99 очков.

«Если переход действительно произойдет, на мой взгляд, все кричит о более масштабной игре, и она заключается в давлении на Переса, чтобы тот разобрался со своими проблемами.

Нет смысла спешить с возвращением Риккардо только ради подготовки к сезону-2024 в «Альфа Таури». Либо « » серьезно рассматривает его на 2024-й, либо хочет, чтобы Чеко так считал», – написал Уилл.

Де Врис потерял место в «Альфа Таури» после 11 Гран-при в «Ф-1», его заменит Риккардо (De Telegraaf)