«Уильямс» представил спонсорскую ливрею для трех Гран-при. Дизайн выбрали болельщики
«Уильямс» показал ливрею, которую будет использовать на Гран-при Сингапура, Японии и Катара.
Болельщики выбрали расцветку из четырех предложенных вариантов. Специальный дизайн связан с ключевым партнером команды Gulf.
Ранее компания сотрудничала с «Маклареном», коллектив из Уокинга использовал спонсорскую ливрею на Гран-при Монако-2021.
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