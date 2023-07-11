«Уильямс» представил спонсорскую ливрею для трех Гран-при. Дизайн выбрали болельщики

Теги Гран-при Монако Гран-при Японии Макларен Уильямс Гран-при Сингапура Формула-1 стиль Гран-при Катара ливреи Авто

«Уильямс» показал ливрею, которую будет использовать на Гран-при Сингапура, Японии и Катара.

Болельщики выбрали расцветку из четырех предложенных вариантов. Специальный дизайн связан с ключевым партнером команды Gulf.

Ранее компания сотрудничала с «Маклареном», коллектив из Уокинга использовал спонсорскую ливрею на Гран-при Монако-2021.

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Фото: соцсети команды «Уильямс»; сайт команды «Уильямс»

6 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ AgipTm
ну незнаю.. что то не припомню вообще в последние годы классной ливреи у вилок... и эта не исключение
С Мартини отличная ливрея была
+5
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+5
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Hitgoe Himgob
Цвета Gulf это беспроигрышный вариант для ливреи.
Уже второе доказательство, Вилам бы задуматься на след сезон
+5
-1
+4
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mr.D.K
Ничего не имею против текущей раскраски, но оставьте эту на весь сезон. Пускай в пелетоне будет одна по-настоящему прекрасная ливрея.
+1
0
+1
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AgipTm
ну незнаю.. что то не припомню вообще в последние годы классной ливреи у вилок... и эта не исключение
+1
-1
0
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AgipTm
Ответ Hitgoe Himgob
Цвета Gulf это беспроигрышный вариант для ливреи. Уже второе доказательство, Вилам бы задуматься на след сезон
в маках было гораздо лучше
0
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0
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AgipTm
Ответ Hitgoe Himgob
С Мартини отличная ливрея была
это уже было давноо )) она же после сироткина как раз кончилась ? или еще год продержалась ?)
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