«Уильямс» представил спонсорскую ливрею для трех Гран-при. Дизайн выбрали болельщики

«Уильямс» показал ливрею, которую будет использовать на , и Катара.

Болельщики выбрали расцветку из четырех предложенных вариантов. Специальный дизайн связан с ключевым партнером команды Gulf.

Ранее компания сотрудничала с « », коллектив из Уокинга использовал спонсорскую ливрею на -2021.

Флаг Британии на «Уильямсе» – в честь юбилейной гонки в «Ф-1» в Сильверстоуне

Культовая форма «Макларена» для Монако – первый редизайн за 4 года. Ее продавили фанаты, гонщики в восторге – и мы тоже

Фото: соцсети команды «Уильямс»; сайт команды «Уильямс»