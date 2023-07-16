Кристиан Хорнер об идее объединить Ферстаппена и Хэмилтона в «Ред Булл»: «Нам бы пришлось продать базу команды»

Теги Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об идее объединения в одной команде Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

Нынешний контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце года и стороны пока так и не смогли прийти к соглашению. В связи с чем различные издания периодически сообщают о возможных переговорах Хэмилтона с другими командами.

Кристиан Хорнер в свою очередь заявил, что в «Ред Булл» не рассматривали идею приглашения Хэмилтона в качестве напарника для Макса Ферстаппена.

«Если говорить о недавнем прошлом, то мы никогда не рассматривали этот вопрос.

А вообще, если бы нам было нужно платить двум таким гонщикам…тогда нам, наверное, пришлось бы продать свою базу (смеется).

При этом должно быть предельно ясно, что Льюис – просто фантастический гонщик. И я надеюсь, что он останется в «Ф-1» на многие годы», – рассказал Хорнер.

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1 комментарий

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Дмитрий Литвинов
Хэм может сделать беспроигрышный ход – предложить свои услуги за умеренную оплату.
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