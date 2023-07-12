«Ауди» прекратит заводскую поддержку всех гоночных программ и сосредоточится на «Формуле-1»

В «Ауди» прекратят заводскую поддержку всех своих гоночных программ и сосредоточат все силы на «Формуле-1». В контексте прекращения заводской поддержки речь идет о проектах в « », «Дакаре» и гонках класса .

Управляющий директор автоспортивного подразделения « » Рольф Михл подтвердил, что данное решение было принято по итогам заседания совета директоров компании. Все команды, пилоты и партнеры были уведомлены о принятом решении.

«Ауди» будет осуществлять поддержку клиентских команд, но прекратит дальнейшие разработки.

«Ауди» выкупила контрольный пакет акций «Заубера» и собирается выступать в «Формуле-1» заводской командой, начиная с 2026 года, также занимаясь разработкой и производством двигателей.

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