«Ауди» прекратит заводскую поддержку всех гоночных программ и сосредоточится на «Формуле-1»

Теги ралли Дакар GT Ауди ДТМ Формула-1 Авто

В «Ауди» прекратят заводскую поддержку всех своих гоночных программ и сосредоточат все силы на «Формуле-1». В контексте прекращения заводской поддержки речь идет о проектах в «ДТМ», «Дакаре» и гонках класса GT.

Управляющий директор автоспортивного подразделения «Ауди» Рольф Михл подтвердил, что данное решение было принято по итогам заседания совета директоров компании. Все команды, пилоты и партнеры были уведомлены о принятом решении.

«Ауди» будет осуществлять поддержку клиентских команд, но прекратит дальнейшие разработки.

«Ауди» выкупила контрольный пакет акций «Заубера» и собирается выступать в «Формуле-1» заводской командой, начиная с 2026 года, также занимаясь разработкой и производством двигателей.

Все о съемках фильма про «Ф-1» с Питтом: киноболиды катали на Гран-при, их вырезали из трансляции, актеры – на встрече гонщиков

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Ответ Maricone
всмысле Тойоты? Что с Хондой не так?
Ну и Тойоты, конечно. Если учитывать Браун и тот задел, что оставила Хонда, то всё отлично, но сам мегапроект Хонда всё равно не выгорел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Ну поглядим. Надеюсь, всяко лучше Хонды получится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maricone
Ответ FaithDevotion
Ну поглядим. Надеюсь, всяко лучше Хонды получится
всмысле Тойоты? Что с Хондой не так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий