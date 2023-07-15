Лиам Лоусон: «Понимаю приглашение Риккардо – запрыгнуть в «Альфа Таури» посреди сезона крайне трудно. Моя цель – место в «Ф-1» на 2024-й»
Юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон не в обиде на «Альфа Таури» за выбор Даниэля Риккардо.
Руководство «Ред Булл» называло Лоусона, выступающего в японской «Супер-Формуле», в числе возможных сменщиков Ника де Вриса. В итоге кокпит нидерландца займет опытнейший Риккардо.
«Я изначально хотел провести сезон здесь [в «Супер-Формуле»]. Моя цель – получить место [в «Формуле-1»] на следующий год.
Запрыгнуть в машину посреди сезона было бы крайне трудно, и «Альфа Таури» хотела пригласить опытного гонщика, который давно выступает в «Формуле-1». Я понимаю позицию команды.
[«Супер-Формула» –] вот на чем я сосредоточен. Любая возможность в «Формуле-1» зависит от выступлений здесь. Так что нужно провести сезон как можно лучше, постараться выиграть чемпионат – это даст шанс.
Надо сделать все возможное, чтобы получить наилучший шанс. Если не случится, я смогу сказать, что выложился по полной», – сказал новозеландец.
Лоусон ответил на вопрос, сыграла бы ему на руку победа Риккардо над новым напарником Юки Цунодой:
«Мне просто нужно место, и неважно, чье. На этом я сосредоточен, и [в «Ред Булл»] сказали мне то же. От меня ожидают победы в чемпионате, затем мы обсудим ситуацию.
В этом году я резервный пилот [«Ред Булл»], и к концу года будут резервистом уже почти два сезона. Я готов к «Формуле-1», я хочу место. Я занят тем, что пытаюсь выступать как можно лучше, все остальное вне моей власти».
Лоусон занимает вторую позицию в «Супер-Формуле» и отстает от лидера на десять очков.
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