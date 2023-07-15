Лиам Лоусон: «Понимаю приглашение Риккардо – запрыгнуть в «Альфа Таури» посреди сезона крайне трудно. Моя цель – место в «Ф-1» на 2024-й»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Супер-Формула Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон не в обиде на «Альфа Таури» за выбор Даниэля Риккардо.

Руководство «Ред Булл» называло Лоусона, выступающего в японской «Супер-Формуле», в числе возможных сменщиков Ника де Вриса. В итоге кокпит нидерландца займет опытнейший Риккардо.

«Я изначально хотел провести сезон здесь [в «Супер-Формуле»]. Моя цель – получить место [в «Формуле-1»] на следующий год.

Запрыгнуть в машину посреди сезона было бы крайне трудно, и «Альфа Таури» хотела пригласить опытного гонщика, который давно выступает в «Формуле-1». Я понимаю позицию команды.

Супер-Формула» –] вот на чем я сосредоточен. Любая возможность в «Формуле-1» зависит от выступлений здесь. Так что нужно провести сезон как можно лучше, постараться выиграть чемпионат – это даст шанс.

Надо сделать все возможное, чтобы получить наилучший шанс. Если не случится, я смогу сказать, что выложился по полной», – сказал новозеландец.

Лоусон ответил на вопрос, сыграла бы ему на руку победа Риккардо над новым напарником Юки Цунодой:

«Мне просто нужно место, и неважно, чье. На этом я сосредоточен, и [в «Ред Булл»] сказали мне то же. От меня ожидают победы в чемпионате, затем мы обсудим ситуацию.

В этом году я резервный пилот [«Ред Булл»], и к концу года будут резервистом уже почти два сезона. Я готов к «Формуле-1», я хочу место. Я занят тем, что пытаюсь выступать как можно лучше, все остальное вне моей власти».

Лоусон занимает вторую позицию в «Супер-Формуле» и отстает от лидера на десять очков.

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3 комментария

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lokomotiv76
Ответ past present future
Я изначально хотел провести сезон здесь Запрыгнуть в машину посреди сезона было бы крайне трудно [«Супер-Формула» –] вот на чем я сосредоточен ------------------------------------ Странный этот Лоусон. Его (резервиста Альфа Таури, между прочим, ближайшего кандидата на место) кинули в очередной раз, предпочтя ему Риккардо, как и полгода назад ниоткуда взявшегося де Вриса, а он делает вид что все в порядке, и переходить в Ф1 в разгар сезона ему видите ли было бы трудно. А как же тогда "я готов к «Формуле-1», я хочу место", "нужно место, и неважно, чье", если тебе так трудно? Либо ты врешь в интервью, что согласен с позицией команды, а на самом деле считаешь что Риккардо там в хрен не уперся. Либо нихрена ты не готов цепляться за шанс
А что, ему надо критиковать команду, чтобы ещё хуже себе сделать? Если бы в свое время Гасли помалкивал, то может и доехал тогда сезон в рб
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+4
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voroninboris
Ответ past present future
Я изначально хотел провести сезон здесь Запрыгнуть в машину посреди сезона было бы крайне трудно [«Супер-Формула» –] вот на чем я сосредоточен ------------------------------------ Странный этот Лоусон. Его (резервиста Альфа Таури, между прочим, ближайшего кандидата на место) кинули в очередной раз, предпочтя ему Риккардо, как и полгода назад ниоткуда взявшегося де Вриса, а он делает вид что все в порядке, и переходить в Ф1 в разгар сезона ему видите ли было бы трудно. А как же тогда "я готов к «Формуле-1», я хочу место", "нужно место, и неважно, чье", если тебе так трудно? Либо ты врешь в интервью, что согласен с позицией команды, а на самом деле считаешь что Риккардо там в хрен не уперся. Либо нихрена ты не готов цепляться за шанс
а что странного? лучше как Гасли языком трепать? странно было бы, если бы он, не имея еще никакого веса, критиковал бы команду. сейчас у него все шансы и возможности брать титул в Суперформуле, а там РБ избавиться от Переса/Цуноды/обоих и он получит свое место.
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