Майкл Андретти ответил Вольффу: «Никто не хочет продавать команду «Ф-1» – «Андретти» обращалась ко всем»

Теги ФИА бизнес Формула-1 Майкл Андретти Мерседес Андретти Автоспорт Тото Вольфф Авто

Майкл Андретти объяснил, почему «Андретти» не воспользовалась советом Тото Вольффа.

Исполнительный директор «Мерседеса» предлагал желающим попасть в «Формулу-1» «просто купить» одну из команд.

«Мы пытались. Никто не заинтересовался. Мы обращались к каждой команде. Они повторяют: «Купи команду», но никто не хочет продавать! К ним обращаешься, а они даже не хотят говорить. Я уже через это проходил и остался недоволен», – сказал босс «Андретти».

Американская команда пытается пробиться в «Ф-1» с сезона-2026 в союзе с «Дженерал Моторс». «Андретти» заручилась поддержкой ФИА, в то время как актуальные коллективы «Ф-1» относятся к расширению чемпионата прохладно.

Майкл признался, что понимает позицию команд:

«У всех свои причины, и они пытаются защитить свои интересы – я не виню их за это. Пожалуй, я поступил бы так же на их месте.

Это очень и очень дорогой вид спорта. Команды пытаются защитить себя, и я понимаю, почему они так делают. Но принимать решение будут не они, а серия и ФИА».

Андретти ожидает, что вердикт по приему команды в «Ф-1» появится в конце июля.

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Так вроде продавали, только ценник вас не устроил))
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