Риккардо провел подгонку сиденья в «Альфа Таури»: «Чао а тутти! Снова учу итальянский, работаю над акцентом»
Даниэль Риккардо посетил базу «Альфа Таури».
Риккардо провел подгонку сиденья и продемонстрировал, как выглядит в новой форме. С этапа в Венгрии австралиец заменит в составе итальянской команды Ника де Вриса.
«Чао а тутти! Как дела?
Меня поприветствовали очень симпатичной надписью «С возвращением, медоед» – прошло уже десять лет с выступлений за команду, которая тогда называлась «Торо Россо», а теперь, конечно, «Скудерия Альфа Таури».
Я снова учу итальянский, работаю над акцентом. Первый день в Фаэнце – меня очень тепло встретили», – сообщил австралиец.
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