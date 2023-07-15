Риккардо провел подгонку сиденья в «Альфа Таури»: «Чао а тутти! Снова учу итальянский, работаю над акцентом»

Теги Гран-при Венгрии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Даниэль Риккардо посетил базу «Альфа Таури».

Риккардо провел подгонку сиденья и продемонстрировал, как выглядит в новой форме. С этапа в Венгрии австралиец заменит в составе итальянской команды Ника де Вриса.

«Чао а тутти! Как дела?

Меня поприветствовали очень симпатичной надписью «С возвращением, медоед» – прошло уже десять лет с выступлений за команду, которая тогда называлась «Торо Россо», а теперь, конечно, «Скудерия Альфа Таури».

Я снова учу итальянский, работаю над акцентом. Первый день в Фаэнце – меня очень тепло встретили», – сообщил австралиец.

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Фото: соцсети команды «Альфа Таури»

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