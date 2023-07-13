Хорнеру и Марко хватило часа тестов Риккардо, чтобы уволить де Вриса из «Альфа Таури» (ESPN)

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури тесты Формула-1 Сильверстоун Пирелли Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Ник де Врис Авто

Канал ESPN рассказал, как происходила замена Ника де Вриса на Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури».

Третий пилот «Ред Булл» займет кокпит уже на следующей неделе, на Гран-при Венгрии. Де Врис провел в составе команды из Фаэнцы лишь десять этапов.

Источники утверждают, что события развивались «невероятно быстро». Во вторник, 11 июля, Риккардо проводил тесты «Пирелли» в Сильверстоуне за рулем актуального болида «Ред Булл». Примерно спустя час после старта заездов руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер позволил советнику Гельмуту Марко, чтобы сообщить, насколько он впечатлен темпом Даниэля. Вскоре Марко перезвонил Хорнеру и рассказал, что только что уволил де Вриса.

Впрочем, что решение не стало полной неожиданностью для Ника: нидерландец якобы еще вечером воскресенья после Гран-при Великобритании опасался, что потеря места неминуема. Журналисты предполагают, что скорость Риккардо в Сильверстоуне стала «последним кусочком пазла», который подтолкнул боссов «Ред Булл» к принятию решения.

После звонка Марко де Врису о ситуации узнали нидерландские репортеры, и новость стала публичной, из-за чего «Ред Булл» пришлось ускорить официальное объявление – оно состоялось через несколько часов после решения. Планировалось, что возвращение Риккардо в Фаэнцу анонсируют позже по ходу недели.

Сообщается и о том, какое влияние окажет переход Даниэля в «Альфа Таури» на второго пилота «Ред Булл» Серхио Переса. ESPN признает, что команда намерена оказать давление на Переса, однако «многочисленные источники» утверждают, что пока место мексиканца в безопасности. Вероятно, его положение укрепляет тот факт, что Макс Ферстаппен в этом году в одиночку выиграет Кубок конструкторов. Без тщательного изучения выступлений Риккардо «Ред Булл» ни за что не пойдет на столь радикальные меры, как досрочный разрыв контракта Переса (соглашение истекает в конце 2024 года).

Также отмечается, что Хорнер не склонен рассматривать увольнение как решение проблемы в случае Переса. Кроме того, команда хорошо понимает, что все напарники Ферстаппена в последние годы испытывают трудности.

В то же время в «Ред Булл», «очевидно, нарастает разочарование» формой Серхио. Если в 2024-м соперники подтянутся, команда не сможет себе позволить подобное.

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10 комментариев

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NastyNay
Посадить до конца сезона Переса и Рика в Альфу и пусть определят кто будет ездить в РБ в следующем сезоне)
+3
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+3
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Марат Кагин
им хватило 1 ГП, чтобы взять де вриса. 1 часа тренировок на РБ (лучшем болиде пелотона), чтобы проследить пилота на один из худших болидов пелотона.
+1
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Кирилл Конопельченко
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tick_tick_BOOM
Справедливости ради, они могли сравнить Риккардо и де Вриса за рулем одинаковой машины. Но не захотели.
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Павел Аникеев
Марко принимает радикальные решения. Но как бы мерзко это не выглядит со стороны, необходимого результата он достигает. Ф1 бизнес, здесь нет места "чувствам", только холодный расчет. а в этом доктору мало найдется равных.
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Любитель побеждать
Ответ NastyNay
Посадить до конца сезона Переса и Рика в Альфу и пусть определят кто будет ездить в РБ в следующем сезоне)
А в РБ посадить Марко вторым пилотом.
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NastyNay
Ответ Любитель побеждать
А в РБ посадить Марко вторым пилотом.
Цунода покатается...КК все равно не потеряют
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Великий Алонсо
Ответ NastyNay
Посадить до конца сезона Переса и Рика в Альфу и пусть определят кто будет ездить в РБ в следующем сезоне)
Или лучше обоим дать одинаковый болид и час времени, выявили бы кто быстрее.
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Ann Tretiakova
Ответ Марат Кагин
им хватило 1 ГП, чтобы взять де вриса. 1 часа тренировок на РБ (лучшем болиде пелотона), чтобы проследить пилота на один из худших болидов пелотона.
Ну тут вопрос спорный !Цунода почему то вроде как стабильно ездит где то там в районе 10 места ...понятно что это не болид для того что бы стабильно быть в очках, но все же ...Ник тоже мог бы дать чуть больше команде )!
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Ира Гага
Ответ tick_tick_BOOM
Справедливости ради, они могли сравнить Риккардо и де Вриса за рулем одинаковой машины. Но не захотели.
скорее всего они сравнили результаты не относительно Рикардо - РБ : Врис - Альфа, а Рикардо-Перес : Врис - Цунода
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selso99
Ответ Павел Аникеев
Марко принимает радикальные решения. Но как бы мерзко это не выглядит со стороны, необходимого результата он достигает. Ф1 бизнес, здесь нет места "чувствам", только холодный расчет. а в этом доктору мало найдется равных.
Какого результата? Повезло с Максом, но если вынести его за скобки, остальные пилоты проваливаются последние годы постоянно, РБ вообще не угадывает и шарахается с выбором пилотов, хотя у них всегда есть 3 вакансии в пелотоне
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