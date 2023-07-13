Хорнеру и Марко хватило часа тестов Риккардо, чтобы уволить де Вриса из «Альфа Таури» (ESPN)
Канал ESPN рассказал, как происходила замена Ника де Вриса на Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури».
Третий пилот «Ред Булл» займет кокпит уже на следующей неделе, на Гран-при Венгрии. Де Врис провел в составе команды из Фаэнцы лишь десять этапов.
Источники утверждают, что события развивались «невероятно быстро». Во вторник, 11 июля, Риккардо проводил тесты «Пирелли» в Сильверстоуне за рулем актуального болида «Ред Булл». Примерно спустя час после старта заездов руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер позволил советнику Гельмуту Марко, чтобы сообщить, насколько он впечатлен темпом Даниэля. Вскоре Марко перезвонил Хорнеру и рассказал, что только что уволил де Вриса.
Впрочем, что решение не стало полной неожиданностью для Ника: нидерландец якобы еще вечером воскресенья после Гран-при Великобритании опасался, что потеря места неминуема. Журналисты предполагают, что скорость Риккардо в Сильверстоуне стала «последним кусочком пазла», который подтолкнул боссов «Ред Булл» к принятию решения.
После звонка Марко де Врису о ситуации узнали нидерландские репортеры, и новость стала публичной, из-за чего «Ред Булл» пришлось ускорить официальное объявление – оно состоялось через несколько часов после решения. Планировалось, что возвращение Риккардо в Фаэнцу анонсируют позже по ходу недели.
Сообщается и о том, какое влияние окажет переход Даниэля в «Альфа Таури» на второго пилота «Ред Булл» Серхио Переса. ESPN признает, что команда намерена оказать давление на Переса, однако «многочисленные источники» утверждают, что пока место мексиканца в безопасности. Вероятно, его положение укрепляет тот факт, что Макс Ферстаппен в этом году в одиночку выиграет Кубок конструкторов. Без тщательного изучения выступлений Риккардо «Ред Булл» ни за что не пойдет на столь радикальные меры, как досрочный разрыв контракта Переса (соглашение истекает в конце 2024 года).
Также отмечается, что Хорнер не склонен рассматривать увольнение как решение проблемы в случае Переса. Кроме того, команда хорошо понимает, что все напарники Ферстаппена в последние годы испытывают трудности.
В то же время в «Ред Булл», «очевидно, нарастает разочарование» формой Серхио. Если в 2024-м соперники подтянутся, команда не сможет себе позволить подобное.
В «Ф-1» рекордно быстрая высадка пилота: «Ред Булл» убрал новичка после 10 гонок. В начале видели напарником Ферстаппена!
Риккардо вернулся в «Ф-1»! Мечтает о трамплине в «Ред Булл» – подвинет Переса?
10 комментариев