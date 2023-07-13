Хорнеру и Марко хватило часа тестов Риккардо, чтобы уволить де Вриса из «Альфа Таури» (ESPN)

Канал ESPN рассказал, как происходила замена Ника де Вриса на в составе «Альфа Таури».

Третий пилот «Ред Булл» займет кокпит уже на следующей неделе, на . Де Врис провел в составе команды из Фаэнцы лишь десять этапов.

Источники утверждают, что события развивались «невероятно быстро». Во вторник, 11 июля, Риккардо проводил тесты «Пирелли» в Сильверстоуне за рулем актуального болида «Ред Булл». Примерно спустя час после старта заездов руководитель «Ред Булл» позволил советнику , чтобы сообщить, насколько он впечатлен темпом Даниэля. Вскоре Марко перезвонил Хорнеру и рассказал, что только что уволил де Вриса.

Впрочем, что решение не стало полной неожиданностью для : нидерландец якобы еще вечером воскресенья после опасался, что потеря места неминуема. Журналисты предполагают, что скорость Риккардо в стала «последним кусочком пазла», который подтолкнул боссов «Ред Булл» к принятию решения.

После звонка Марко де Врису о ситуации узнали нидерландские репортеры, и новость стала публичной, из-за чего «Ред Булл» пришлось ускорить официальное объявление – оно состоялось через несколько часов после решения. Планировалось, что возвращение Риккардо в Фаэнцу анонсируют позже по ходу недели.

Сообщается и о том, какое влияние окажет переход Даниэля в « » на второго пилота «Ред Булл» . ESPN признает, что команда намерена оказать давление на Переса, однако «многочисленные источники» утверждают, что пока место мексиканца в безопасности. Вероятно, его положение укрепляет тот факт, что в этом году в одиночку выиграет Кубок конструкторов. Без тщательного изучения выступлений Риккардо «Ред Булл» ни за что не пойдет на столь радикальные меры, как досрочный разрыв контракта Переса (соглашение истекает в конце 2024 года).

Также отмечается, что Хорнер не склонен рассматривать увольнение как решение проблемы в случае Переса. Кроме того, команда хорошо понимает, что все напарники Ферстаппена в последние годы испытывают трудности.

В то же время в «Ред Булл», «очевидно, нарастает разочарование» формой Серхио. Если в 2024-м соперники подтянутся, команда не сможет себе позволить подобное.

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