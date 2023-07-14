Переезд Гран-при Испании на трассу в Мадриде планируется в 2026 или 2027 году (RN365)

Организаторы этапа в Мадриде близки к заключению договоренности с «Формулой-1».

По информации RacingnNews365, гонка по городской трассе в Мадриде должна начать проводиться либо с 2026, либо с 2027 года. Трасса будет полугородской, по конструкции напоминающей трек в Майами.

Переезд на трассу в Мадриде планируется после того, как истечет текущий контракт на проведение в Барселоне – ожидается, что Испания не сможет принимать две гонки за сезон и таким образом трасса « » потеряет место в календаре чемпионата.

Мэр Мадрида: «Существует реальная вероятность того, что «Формула-1» приедет в Мадрид. Мы настроены оптимистично»