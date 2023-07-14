Переезд Гран-при Испании на трассу в Мадриде планируется в 2026 или 2027 году (RN365)

Теги Гран-при Испании Формула-1 Барселона-Каталония Авто

Организаторы этапа в Мадриде близки к заключению договоренности с «Формулой-1».

По информации RacingnNews365, гонка по городской трассе в Мадриде должна начать проводиться либо с 2026, либо с 2027 года. Трасса будет полугородской, по конструкции напоминающей трек в Майами.

Переезд на трассу в Мадриде планируется после того, как истечет текущий контракт на проведение Гран-при Испании в Барселоне – ожидается, что Испания не сможет принимать две гонки за сезон и таким образом трасса «Барселона-Каталония» потеряет место в календаре чемпионата.

Мэр Мадрида: «Существует реальная вероятность того, что «Формула-1» приедет в Мадрид. Мы настроены оптимистично»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Фурсов
Ну и зачем? Убрали шикану в третьем секторе - трасса в Барселоне совершенно другими красками заиграла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий