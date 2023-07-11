Риккардо – пилот «Альфа Таури» с Гран-при Венгрии. Команда подтвердила увольнение де Вриса
Даниэль Риккардо вернется на стартовую решетку «Формулы-1» уже на следующей неделе.
«Альфа Таури» подтвердила, что расстается с Ником де Врисом. Нидерландский пилот провел за команду десять этапов и не набрал очков. В прошлом году Ник выступил за «Уильямс» на Гран-при Италии и стал девятым.
Риккардо, исполнявший обязанности третьего пилота «Ред Булл», занял кокпит де Вриса. Даниэль проедет Гран-при Венгрии (21-23 июля) и оставшиеся гонки сезона в составе команды из Фаэнцы, которую представлял в 2012-2013 годах (тогда она называлась «Торо Россо»).
Австралиец не выступал в «Ф-1» с момента ухода из «Макларена» в конце 2022 года. На счету Дэна 32 подиума, в том числе восемь побед.
Уилл Бакстон: «Ред Булл» серьезно рассматривает Риккардо на 2024-й либо хочет, чтобы Перес так считал – иначе нет смысла спешить с переходом в «Альфа Таури»
А уж как это обыграет Нетфликс в следующем сезоне, мммм
Разве что тачку мож грамотней развивать будут, фиг знает
буду очень болеть🔥🔥🔥