Риккардо – пилот «Альфа Таури» с Гран-при Венгрии. Команда подтвердила увольнение де Вриса

вернется на стартовую решетку «Формулы-1» уже на следующей неделе.

« » подтвердила, что расстается с Ником де . Нидерландский пилот провел за команду десять этапов и не набрал очков. В прошлом году Ник выступил за « » на Гран-при Италии и стал девятым.

Риккардо, исполнявший обязанности третьего пилота « », занял кокпит де Вриса. Даниэль проедет Гран-при Венгрии (21-23 июля) и оставшиеся гонки сезона в составе команды из Фаэнцы, которую представлял в 2012-2013 годах (тогда она называлась «Торо Россо»).

Австралиец не выступал в «Ф-1» с момента ухода из «Макларена» в конце 2022 года. На счету Дэна 32 подиума, в том числе восемь побед.

Уилл Бакстон: «Ред Булл» серьезно рассматривает Риккардо на 2024-й либо хочет, чтобы Перес так считал – иначе нет смысла спешить с переходом в «Альфа Таури»