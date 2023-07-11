Риккардо – пилот «Альфа Таури» с Гран-при Венгрии. Команда подтвердила увольнение де Вриса

Теги переходы Гран-при Венгрии Гран-при Италии Макларен Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Даниэль Риккардо вернется на стартовую решетку «Формулы-1» уже на следующей неделе.

«Альфа Таури» подтвердила, что расстается с Ником де Врисом. Нидерландский пилот провел за команду десять этапов и не набрал очков. В прошлом году Ник выступил за «Уильямс» на Гран-при Италии и стал девятым.

Риккардо, исполнявший обязанности третьего пилота «Ред Булл», занял кокпит де Вриса. Даниэль проедет Гран-при Венгрии (21-23 июля) и оставшиеся гонки сезона в составе команды из Фаэнцы, которую представлял в 2012-2013 годах (тогда она называлась «Торо Россо»).

Австралиец не выступал в «Ф-1» с момента ухода из «Макларена» в конце 2022 года. На счету Дэна 32 подиума, в том числе восемь побед.

Уилл Бакстон: «Ред Булл» серьезно рассматривает Риккардо на 2024-й либо хочет, чтобы Перес так считал – иначе нет смысла спешить с переходом в «Альфа Таури»

28 комментариев

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Дмитрий Фурсов
Плюс для РБ - очень хорошо будет виден уровень Цуноды
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Фанат Сан-Марино
Теперь момент истины для Тсуноды или Риккьярдо, а Лоусон потирает ладоши
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Великий Алонсо
Круто. Всегда приятно, когда возвращаются старики в Ф1, да и сам Дэн весёлый и интересный парень!
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priz
Альфа Таури - это тонущий корабль, который нужно срочно спасать. 10 место в КК вкупе со слабой машиной этого года делают их явными аутсайдерами и в 24 году, а там запланирован ребрендинг команды с новым титульным спонсором. Продаться нужно будет максимально дорого, поэтому и позвали Риккардо, чтобы и за очки зацепился и маркетинг создал своим именем и улыбкой. Цунода с де Врисом, не самые привлекательные пилоты с т.з. внешности, мягко говоря. А Дэн плюс ко всему этнический итальянец и будет ездить в ит. команде - болельщиков у АТ точно добавится по всему миру. (Европа, США, Аргентина, Бразилия, Уругвай, та же Австралия -много еще где живут потомки др. римлян).
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Ascari
Ответ Дмитрий Фурсов
Плюс для РБ - очень хорошо будет виден уровень Цуноды
С одной стороны - да. С другой, если Рик проиграет японцу, отмазки о незнакомой машине не прокатят.
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Lestyv
Ого. С одной стороны, грустно за ДеВриса. Сказка про Золушку так и останется сказкой. С другой радостно, что Риккардо вернется - яркий персонаж, приятно наблюдать.
А уж как это обыграет Нетфликс в следующем сезоне, мммм
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King_X
Не думаю, что Рик прям уж хорошо поедет
Разве что тачку мож грамотней развивать будут, фиг знает
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TravenS
Если проиграет Цунаде, то можно вешать руль на гвоздь)
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ChecoPerezzz
Тут в общем все в выигрыше, кроме де Вриса, хотя сам виноват, не 20-летний юниор, должен был понимать что к чему
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Jan Vorontsov
Де Вриса жаль, просто попал под такого монстра как Цунода, Риккардо на очереди.
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Paninaro
Ответ King_X
Не думаю, что Рик прям уж хорошо поедет Разве что тачку мож грамотней развивать будут, фиг знает
Мага хорошо поехал после перерыва. Хюлк, Алонсо также.
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MP423
Жаль де Вриса. Парень он талантливый, но попал не в "свою" команду. Посмотрим, как пойдёт у Дэна
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Cardboard_monkey
Цунода за полчаса пачку сиг скурил
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Багира!
Отличная новость. Значит, на тестах показал хорошие времена. Респект.
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TwoWeekStubble
Где-то выдохнул один Перес.
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Евгений Потапенко
где-то напрягся один мексиканец
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hypnotoad94
Ответ Blut Haos
Интересно посмотреть на перезапуск Риккардо, в Макларене полный провал был... может не всё потеряно?!
Провал, конечно, но не полный. Первую за почти десять лет и последнюю на сегодня победу Макларена урвал именно Ден) хоть одна красивая история в той команде у него
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MxMus
Ответ priz
Альфа Таури - это тонущий корабль, который нужно срочно спасать. 10 место в КК вкупе со слабой машиной этого года делают их явными аутсайдерами и в 24 году, а там запланирован ребрендинг команды с новым титульным спонсором. Продаться нужно будет максимально дорого, поэтому и позвали Риккардо, чтобы и за очки зацепился и маркетинг создал своим именем и улыбкой. Цунода с де Врисом, не самые привлекательные пилоты с т.з. внешности, мягко говоря. А Дэн плюс ко всему этнический итальянец и будет ездить в ит. команде - болельщиков у АТ точно добавится по всему миру. (Европа, США, Аргентина, Бразилия, Уругвай, та же Австралия -много еще где живут потомки др. римлян).
Ну Цунода это Азия,тоже рынок немаленький)
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Mortimer1
Ответ priz
Альфа Таури - это тонущий корабль, который нужно срочно спасать. 10 место в КК вкупе со слабой машиной этого года делают их явными аутсайдерами и в 24 году, а там запланирован ребрендинг команды с новым титульным спонсором. Продаться нужно будет максимально дорого, поэтому и позвали Риккардо, чтобы и за очки зацепился и маркетинг создал своим именем и улыбкой. Цунода с де Врисом, не самые привлекательные пилоты с т.з. внешности, мягко говоря. А Дэн плюс ко всему этнический итальянец и будет ездить в ит. команде - болельщиков у АТ точно добавится по всему миру. (Европа, США, Аргентина, Бразилия, Уругвай, та же Австралия -много еще где живут потомки др. римлян).
На счет Цуноды я бы поспорил. Не просто так его во всех маркетинговых активностях пихают в пару к Максу
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Максим Макеев
надеюсь вернется в РБ на 24 год
буду очень болеть🔥🔥🔥
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_Nibelungen_
Жаль де Вриза, но он знал куда шел.
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Blut Haos
Интересно посмотреть на перезапуск Риккардо, в Макларене полный провал был... может не всё потеряно?!
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GarbaXosa
Ответ Ascari
С одной стороны - да. С другой, если Рик проиграет японцу, отмазки о незнакомой машине не прокатят.
нашел что сравнивать цунода и никак))) это как небо и земля
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Дмитрий Воронцов
Ответ Фанат Сан-Марино
Теперь момент истины для Тсуноды или Риккьярдо, а Лоусон потирает ладоши
Они так и до Квята дойдут если сразу с Венгрии сравнивать и называть это "момент истины"))
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MP423
Ответ Великий Алонсо
Круто. Всегда приятно, когда возвращаются старики в Ф1, да и сам Дэн весёлый и интересный парень!
Конечно, тут ведь главное - шутки шутить...)
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