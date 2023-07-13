Кристиан Хорнер о моторном регламенте-2026: «Вольфф – клиент, «Ред Булл» сильно продвинулся и видит неизбежные ограничения»

Кристиан Хорнер продолжал перепалку с Тото Вольффом по поводу моторов на сезон-2026.

Ранее руководитель «Ред Булл» призвал поменять утвержденный моторный регламент, исполнительный директор « » выступил категорически против и предположил, что Хорнер беспокоится за конкурентоспособность силовых установок из Милтон-Кейнса.

Кристиан пояснил, что «Ред Булл», напротив, больше понимает в двигателях, чем Тото, которого глава «Ред Булл» назвал «клиентом» моторной программы «Мерседеса».

«Не уверен, насколько Тото близок к своему моторному бизнесу, потому что он клиент, формально он не вовлечен в работу моторного подразделения.

Я получаю обратную связь от программы, она начинает оживать, и мы видим некоторые ограничения. Это неизбежно. Я бы сказал, наверное, это следствие того, что мы сильно продвинулись, поэтому видим ограничения.

Дело не в собственной выгоде производителя. Еще не поздно поменять это соотношение [между вкладом двигателя внутреннего сгорания и гибридной составляющей], если посмотреть на историю, на компромиссы, на которые придется пойти – активная аэродинамика, чтобы компенсировать работу двигателя. И больших изменений не нужно. Мы не говорим, что нужно все уничтожить и начать заново», – сообщил Хорнер.

Кристиан Хорнер призвал изменить утвержденный моторный регламент-2026: «Надо настроить долю ДВС и гибрида, чтобы не создавать франкенштейна»

Тото Вольфф: «Может, Хорнер хочет «убить» моторный регламент-2026 из-за беспокойства за «Ред Булл». Правила не поменяют, ноль шансов»

«Типичный Тото, сосредоточенный на реализации собственных целей». Хорнер ответил Вольффу на фразу про попытки «убить» моторный регламент-2026