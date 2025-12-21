  • Спортс
  • Шарль Леклер о перспективах «Феррари»: «Неизвестных слишком много, я бы предпочел вообще не давать прогнозов»
Шарль Леклер о перспективах «Феррари»: «Неизвестных слишком много, я бы предпочел вообще не давать прогнозов»

Леклер не готов давать прогноз на сезон-2026.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что не видит смысла оценивать возможные перспективы команды в новом сезоне в данный момент, когда информации о подготовке команд к новому чемпионату слишком мало.

По словам Леклера, ему сложно оценить положение «Феррари» перед началом нового цикла после обновления технического регламента «Ф-1» в сравнении с тем, каковы были позиции команды до начала сезона-2022.

«Понятия не имею. Потому что сейчас никто не знает, где находится в расстановке сил и на что способны конкуренты. Неизвестных слишком много. Так что я бы предпочел вообще не давать прогнозов, а вместо этого дождаться первых гонок следующего сезона, и увидеть, где находится «Феррари». В то же время нашей команде просто нужно сосредоточиться на работе над своим проектом», – рассказал Леклер.

Позорный сезон «Феррари» завершен. Чего ждать в 2026-м?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
