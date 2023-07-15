Джереми Кларксон: «Альпин» попросила больше не приезжать после двойного схода. Может, предложу «Ред Булл» услуги маскота»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Ред Булл Формула-1 Джереми Кларксон Эстебан Окон Пьер Гасли Ланс Стролл Альпин Авто

Джереми Кларксон поделился планом по прекращению победной серии «Ред Булл».

Британский телеведущий посмотрел домашний этап вместе с «Альпин» – в итоге Эстебан Окон и Пьер Гасли не доехали до финиша, а команда пропустила вперед «Макларен» в Кубке конструкторов. Кларксон предположил, что в следующий раз ему лучше посетить боксы чемпионов «Формулы-1».

«В прошлый уик-энд я был на Гран-при Великобритании вместе со своей местной командой «Альпин», и, несмотря на наличие меня в качестве маскота, гонка вышла не лучшей. Одна машина сломалась, другая была вынуждена сойти из-за Ланса Стролла.

После этапа я написал команде и поблагодарил за гостеприимство, и мне ответили, чтобы я больше к ним не приезжал. Может, предложу свои услуги маскота «Ред Булл», – написал Кларксон.

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1 комментарий

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Фанат Сан-Марино
Джереми просто посоветовал Альпин больше СКОРОСТИ и МОЩНОСТИ, но так как это французы, то они не так поняли эти постулаты
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