Гельмут Марко: «Норрис прекрасно подошел бы «Ред Булл», он с отрывом сильнейший молодой гонщик, хороший друг Ферстаппена»
Гельмут Марко признал, что Ландо Норрис стал бы идеальным напарником Макса Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» не скрывает, что команда высоко оценивает талант молодого пилота «Макларена».
«У него контракт с «Маклареном» до [конца] 2025 года, но он с отрывом сильнейший молодой гонщик.
Кроме того, он прекрасно подошел бы «Ред Булл» благодаря своему молодому задору. И не секрет, что Макс и он – хорошие друзья», – высказался Марко о 23-летнем британце.
Во время Гран-при Великобритании Гельмут провел встречу с менеджером Норриса Марком Берриманом. Впрочем, неизвестно, обсуждали ли мужчины Ландо, поскольку Берриман также ведет дела многочисленных пилотов юниорских «формул».
Джонни Херберт о возможной замене для Переса: «Думаю, приглашение Норриса стало бы хорошим решением для «Ред Булл»
Гельмут Марко: «Албон выступает прекрасно. К сожалению, он связан с «Уильямсом» до конца 2025-го»
Иль кто тогда "молодые гонщики"? Цунода, Чжоу, Сарджент и Пиастри? :)
Тогда вопросов нет.