Гельмут Марко: «Норрис прекрасно подошел бы «Ред Булл», он с отрывом сильнейший молодой гонщик, хороший друг Ферстаппена»

Гельмут Марко признал, что Ландо Норрис стал бы идеальным напарником Макса Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» не скрывает, что команда высоко оценивает талант молодого пилота « ».

«У него контракт с «Маклареном» до [конца] 2025 года, но он с отрывом сильнейший молодой гонщик.

Кроме того, он прекрасно подошел бы «Ред Булл» благодаря своему молодому задору. И не секрет, что и он – хорошие друзья», – высказался Марко о 23-летнем британце.

Во время Гран-при Великобритании Гельмут провел встречу с менеджером Норриса Марком Берриманом. Впрочем, неизвестно, обсуждали ли мужчины , поскольку Берриман также ведет дела многочисленных пилотов юниорских «формул».

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