Гельмут Марко: «Норрис прекрасно подошел бы «Ред Булл», он с отрывом сильнейший молодой гонщик, хороший друг Ферстаппена»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Гельмут Марко признал, что Ландо Норрис стал бы идеальным напарником Макса Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» не скрывает, что команда высоко оценивает талант молодого пилота «Макларена».

«У него контракт с «Маклареном» до [конца] 2025 года, но он с отрывом сильнейший молодой гонщик.

Кроме того, он прекрасно подошел бы «Ред Булл» благодаря своему молодому задору. И не секрет, что Макс и он – хорошие друзья», – высказался Марко о 23-летнем британце.

Во время Гран-при Великобритании Гельмут провел встречу с менеджером Норриса Марком Берриманом. Впрочем, неизвестно, обсуждали ли мужчины Ландо, поскольку Берриман также ведет дела многочисленных пилотов юниорских «формул».

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4 комментария

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Орбит Орбит
подождите Пиастри чуточку. рано говорить про какой то отрыв Ландо среди молодых. да и Рассел когда постарел? или Шарль?
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DelNord
А отрыв откуда взялся? При том, что в стандартно упоминаемой большой четверке молодых талантов Ф1 "Макс-Шарль-Джордж-Ландо" именно Норрис - единственный без побед.
Иль кто тогда "молодые гонщики"? Цунода, Чжоу, Сарджент и Пиастри? :)
Тогда вопросов нет.
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grag68
Тоже не понял, когда норрис стал быстрее Рассела?
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