Джо Сейвард: «Говорят о предварительном контракте Норриса с «Феррари»

Теги возможные переходы Гран-при Великобритании Феррари Макларен Ред Булл Альфа Таури Индикар Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Чип Гэнасси Серхио Перес Джо Сейвард Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Шарль Леклер Александр Албон Алекс Палоу Ландо Норрис Эрроу Макларен Лиам Лоусон Авто

Джо Сейвард поделился слухами о будущем Ландо Норриса и других пилотов «Формулы-1».

Как передает британский журналист, в паддоке рассуждают о потенциальном переходе Норриса из «Макларена» в «Феррари» – стороны могли уже заключить предварительное соглашение.

Также ходят слухи о трансфере Шарля Леклера из «Феррари» в «Мерседес», разрыве «Ред Булл» с Серхио Пересом и приглашении Лиама Лоусона в «Альфа Таури».

«Норрис и Албон стали объектами самых разнообразных слухов по ходу уик-энда [Гран-при Великобритании], и обоих упоминали вместе с «Феррари» и «Ред Булл». Имеют ли смысл переходы для них обоих – открытый вопрос, однако некоторые считают, что Ландо мог уже подписать некий предварительный контракт с «Феррари».

Я не могу рассматривать такое как логичное решение, учитывая состояние «Феррари», но и переход в «Ред Булл» в попытке победить Макса Ферстаппена – тоже адский карьерный путь.

Слухи предполагают, что Карлос Сайнс перейдет в «Ауди» в 2025-м, в то время как другие люди думают, что Шарль Леклер сойдет с ума, если останется в «Феррари», и что «Мерседес» был бы счастлив его заполучить. Не говорю, что что-либо из этого правда, просто указываю на темы разговоров.

Под большим вопросом остается ближайшее будущее Серхио Переса, который в последнее время ужасно выступает в сравнении с напарником Максом Ферстаппеном. В последние недели его громят, и, хотя контракт действует до конца 2024 года, в команде опасаются, что в следующем сезоне соперники станут сильнее и «Ред Булл» потребуется более сильный второй пилот. Думаю, поэтому Даниэлю Риккардо предоставили шанс показать темп в «Альфа Таури» в оставшейся части сезона.

Последние спекуляции предполагают, что Лиам Лоусон, вероятно, окажется в «Альфа Таури» (или как она будет называться в 2024-м), однако история об испанце Алексе Палоу в команде, принадлежащей «Ред Булл», затихает. Несмотря на то, что пилот «Индикара» общается с другими коллективами, есть большие шансы, что он останется в «Индикаре» – либо с «Маклареном», либо с текущим работодателем «Гэнасси», – написал Сейвард.

«Макларен» рвет на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?

Норрис – лучший пилот Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Ф-1», Пиастри и Албон – в топ-3

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Леклер в Мерседес, Норрис в Феррари… Кто-то переиграл в ф-1 менеджер?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
не не не, не дай Бог
пускай эклер и дальше добивается титула с феррари, но Ландо туда тянуть не надо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kappa Kappish
Если верить этому слуху, то Леклер решил уйти из цирка и на замену ему возьмут Норриса+Албона вместо младшего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кашкаКа
Гнаться за победой с помощью перехода? Сомнительная тема. Тем более сейчас, когда третий стал первым, а четвертый вторым.) Есть и другие факторы в переходах. Наверняка Макларен считает деньги и не может платить, как три конкурента, например. Ландо может содрать три шкуры с красных на пару-тройку сезонов. А там принять новое решение. В любом случае топов 3,5 всегда. Мест первого пилота тоже. Вот и выбирай тут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ReL
Ответ FaithDevotion
Леклер в Мерседес, Норрис в Феррари… Кто-то переиграл в ф-1 менеджер?)
Про Кими в Феррари и Алонсо в Макларене такое же говорили в 2006…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий