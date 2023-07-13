Джо Сейвард: «Говорят о предварительном контракте Норриса с «Феррари»

Джо Сейвард поделился слухами о будущем Ландо Норриса и других пилотов «Формулы-1».

Как передает британский журналист, в паддоке рассуждают о потенциальном переходе из « » в «Феррари» – стороны могли уже заключить предварительное соглашение.

Также ходят слухи о трансфере из «Феррари» в «Мерседес», разрыве «Ред Булл» с и приглашении Лиама Лоусона в «Альфа Таури».

«Норрис и Албон стали объектами самых разнообразных слухов по ходу уик-энда [Гран-при Великобритании], и обоих упоминали вместе с «Феррари» и «Ред Булл». Имеют ли смысл переходы для них обоих – открытый вопрос, однако некоторые считают, что Ландо мог уже подписать некий предварительный контракт с «Феррари».

Я не могу рассматривать такое как логичное решение, учитывая состояние «Феррари», но и переход в «Ред Булл» в попытке победить – тоже адский карьерный путь.

Слухи предполагают, что Карлос Сайнс перейдет в «Ауди» в 2025-м, в то время как другие люди думают, что Шарль Леклер сойдет с ума, если останется в «Феррари», и что «Мерседес» был бы счастлив его заполучить. Не говорю, что что-либо из этого правда, просто указываю на темы разговоров.

Под большим вопросом остается ближайшее будущее Серхио Переса, который в последнее время ужасно выступает в сравнении с напарником Максом Ферстаппеном. В последние недели его громят, и, хотя контракт действует до конца 2024 года, в команде опасаются, что в следующем сезоне соперники станут сильнее и «Ред Булл» потребуется более сильный второй пилот. Думаю, поэтому Даниэлю Риккардо предоставили шанс показать темп в «Альфа Таури» в оставшейся части сезона.

Последние спекуляции предполагают, что Лиам Лоусон, вероятно, окажется в «Альфа Таури» (или как она будет называться в 2024-м), однако история об испанце Алексе Палоу в команде, принадлежащей «Ред Булл», затихает. Несмотря на то, что пилот «Индикара» общается с другими коллективами, есть большие шансы, что он останется в «Индикаре» – либо с «Маклареном», либо с текущим работодателем «Гэнасси», – написал Сейвард.

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