Экс-пилот «Ф-1» Иноуэ об увольнении де Вриса: «Не понимаю. Посреди сезона места теряют дерьмовые гонщики, такие как Таки Иноуэ»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Таки Иноуэ Ник де Врис контент Футуорк Авто

Экс-пилот «Ф-1» Таки Иноуэ поделился мнением об увольнении Ника де Вриса из «Альфа Таури».

С Гран-при Венгрии де Вриса заменит третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

«Обычно посреди сезона места теряют дерьмовые гонщики, которые приходят в «Ф-1» с деньгами, такие как Таки Иноуэ.

Не понимаю, почему Ник де Врис теряет место посреди сезона. До «Ф-1» его гоночная карьера была одной из лучших среди нынешних пилотов «Ф-1». Из грязи в князи!» – написал Иноуэ.

Японец выступал в «Ф-1» в 1994-1995 годах, провел 18 Гран-при, финишировал пять раз и не заработал очков. Таки признавался, что считает себя худшим пилотом в истории чемпионата. Тем не менее, Иноуэ доехал сезон-1995 в составе «Футворка» до конца.

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6 комментариев

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hypnotoad94
Когда слышу эту фамилию, всегда вспоминаю, как этот кадр умудрился быть сбитым медицинской машиной) но по теме да, Ник - не мешок без таланта. К этому приглашению скептично относился с самого начала, но не думалось, что настолько не пойдет.
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Le Chan
Как звали того японца на Супер Агури которого лишили суперлицензии Фиа походу сезона вот он наверно был худший из мной видимых,а если покапатся в 50-60 там думаю были перцы и похуже даже Рангхунатана ))
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o-lia-lia
Ответ Le Chan
Как звали того японца на Супер Агури которого лишили суперлицензии Фиа походу сезона вот он наверно был худший из мной видимых,а если покапатся в 50-60 там думаю были перцы и похуже даже Рангхунатана ))
Юдзе Идо?
+2
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AgipTm
заслуги в других чемпионатах в формуле 1 скорость не гарантируют, что уже очень много раз доказывалось )
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Philatelist79
А это кто?
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Le Chan
Ответ o-lia-lia
Юдзе Идо?
Да это он
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