Экс-пилот «Ф-1» Иноуэ об увольнении де Вриса: «Не понимаю. Посреди сезона места теряют дерьмовые гонщики, такие как Таки Иноуэ»

Экс-пилот «Ф-1» Таки Иноуэ поделился мнением об увольнении Ника де Вриса из «Альфа Таури».

С Гран-при Венгрии де заменит третий пилот «Ред Булл» .

«Обычно посреди сезона места теряют дерьмовые гонщики, которые приходят в «Ф-1» с деньгами, такие как .

Не понимаю, почему Ник де Врис теряет место посреди сезона. До «Ф-1» его гоночная карьера была одной из лучших среди нынешних пилотов «Ф-1». Из грязи в князи!» – написал Иноуэ.

Японец выступал в «Ф-1» в 1994-1995 годах, провел 18 Гран-при, финишировал пять раз и не заработал очков. Таки признавался, что считает себя худшим пилотом в истории чемпионата. Тем не менее, Иноуэ доехал сезон-1995 в составе «Футворка» до конца.

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