Дэвид Култхард о задержке в переговорах по контракту Хэмилтона с «Мерседесом»: «Думаю, Льюис в своей голове не до конца уверен в решении»

Теги Льюис Хэмилтон Дэвид Култхард Формула-1 Мерседес Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказал мнение о причинах задержки в переговорах между Льюисом Хэмилтоном и «Мерседесом».

Несмотря на заявления обеих сторон о скором заключении сделки, контракт на данный момент так и не был подписан. В прессе в связи с этим появлялись самые разные теории – от завышенных требований Хэмилтона до сомнений команды.

«Мы все время слышим, что это вот-вот должно случиться, что все будет подписано в самое ближайшее время. Но почему этого все не происходит? Мы ведь говорим не о незнакомых друг другу людях. Они уже выиграли вместе несколько титулов.

Так что я думаю, на самом деле задержка говорит о том, что Льюис в своей голове не до конца уверен в решении. Болид «Мерседеса» получил обновления, но команда в итоге сделала небольшой шаг вперед. А чтобы начать бороться за победы в Гран-при им понадобится совершить настоящий рывок», – рассказал Култхард.

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6 комментариев

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Максим Макеев
Ответ Великий Алонсо
Даже если каким-то чудом Мерседес сравняется с Ред Булл в след.сезоне, то Хэмилтон не ровня Ферстаппену, а тут ещё и Расселл, который мягко говоря не пёсик Боттас. Как только Мерседес поедет, Расселл сразу включится на 100% и повторит то что было в прошлом сезоне, снова выиграет Хэмилтона. Короче 8 титула Льюису не видать.
я думаю хэмилтон немного побыстрее рассела
просто дело в браваде которая устраивалась с 17 по 21 года про самого величайшего гонщика истории
Хэмилтон очень быстрый пилот но говорить что он прям сильнейший сильнейший в истории это смешно
правильнее будет сказать что он в ряду с шумахером, фанхио,простом, сенной в каком то смысле даже с алонсо который оверперформил на многих машинах и с максом который явно закончит карьеру с очень красивыми цифрами
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うちはイタチ
Ответ Забор Высоков
Все будет ровно наоборот. Люис действительно не чета Ферстаппену. Он наголову выше. О чем и сказал сезон 21. Про Джорджа даже комментить нечего. Просто разный уровень.
сезон 21 как раз таки сказал обратное) на +- равных болидах Макс лучше
+4
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Великий Алонсо
Даже если каким-то чудом Мерседес сравняется с Ред Булл в след.сезоне, то Хэмилтон не ровня Ферстаппену, а тут ещё и Расселл, который мягко говоря не пёсик Боттас. Как только Мерседес поедет, Расселл сразу включится на 100% и повторит то что было в прошлом сезоне, снова выиграет Хэмилтона. Короче 8 титула Льюису не видать.
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<~Inter~>
Льюис нужна или машина которая поедет, или жирный контракт на оставшуюся часть карьеры
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