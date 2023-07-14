Дэвид Култхард о задержке в переговорах по контракту Хэмилтона с «Мерседесом»: «Думаю, Льюис в своей голове не до конца уверен в решении»

Бывший пилот «Формулы-1» высказал мнение о причинах задержки в переговорах между и « ».

Несмотря на заявления обеих сторон о скором заключении сделки, контракт на данный момент так и не был подписан. В прессе в связи с этим появлялись самые разные теории – от завышенных требований Хэмилтона до сомнений команды.

«Мы все время слышим, что это вот-вот должно случиться, что все будет подписано в самое ближайшее время. Но почему этого все не происходит? Мы ведь говорим не о незнакомых друг другу людях. Они уже выиграли вместе несколько титулов.

Так что я думаю, на самом деле задержка говорит о том, что Льюис в своей голове не до конца уверен в решении. Болид «Мерседеса» получил обновления, но команда в итоге сделала небольшой шаг вперед. А чтобы начать бороться за победы в Гран-при им понадобится совершить настоящий рывок», – рассказал Култхард.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?