Дэвид Култхард о задержке в переговорах по контракту Хэмилтона с «Мерседесом»: «Думаю, Льюис в своей голове не до конца уверен в решении»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказал мнение о причинах задержки в переговорах между Льюисом Хэмилтоном и «Мерседесом».
Несмотря на заявления обеих сторон о скором заключении сделки, контракт на данный момент так и не был подписан. В прессе в связи с этим появлялись самые разные теории – от завышенных требований Хэмилтона до сомнений команды.
«Мы все время слышим, что это вот-вот должно случиться, что все будет подписано в самое ближайшее время. Но почему этого все не происходит? Мы ведь говорим не о незнакомых друг другу людях. Они уже выиграли вместе несколько титулов.
Так что я думаю, на самом деле задержка говорит о том, что Льюис в своей голове не до конца уверен в решении. Болид «Мерседеса» получил обновления, но команда в итоге сделала небольшой шаг вперед. А чтобы начать бороться за победы в Гран-при им понадобится совершить настоящий рывок», – рассказал Култхард.
Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?
просто дело в браваде которая устраивалась с 17 по 21 года про самого величайшего гонщика истории
Хэмилтон очень быстрый пилот но говорить что он прям сильнейший сильнейший в истории это смешно
правильнее будет сказать что он в ряду с шумахером, фанхио,простом, сенной в каком то смысле даже с алонсо который оверперформил на многих машинах и с максом который явно закончит карьеру с очень красивыми цифрами