Миллионный штраф Пике за расизм в адрес Хэмилтона, «Феррари» меняет подвеску, новая операция Маркеса и другие новости «Ф-1» и MotoGP за неделю

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике оштрафовали почти на миллион долларов за расистские оскорбления в адрес Хэмилтона.

2. «Феррари» готовит новую заднюю подвеску, а в 2024-м перейдет к понтонам в стиле «Ред Булл», информирует итальянская пресса. Цель Скудерии на нынешний сезон – второе место.

3. Хэмилтон рассказал, что у «Мерседеса»-2023 есть особенность, из-за которой ему некомфортно пилотировать. Высказался о болиде и Расселл – по словам Джорджа, он и Льюис считали концепцию правильной.

4. ФИА открыла тендер на поставку шин с сезона-2025.

5. В «Порше» официально свернули проект участия в «Ф-1» в ближайшем будущем, сообщает The Race.

6. Netflix выбрал актера на главную роль в сериале «Сенна».

7. О потенциальном размене Хэмилтона на Леклера порассуждал Джордан – по мнению Эдди, британец нужен «Феррари». Если Льюис решит уйти из «Мерседеса», в «Ред Булл» его точно не ждут, подтвердил Хорнер.

8. Доменикали намерен сократить практики до минимума.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии

Другие серии

1. Баньяя выиграл первый спринт в истории MotoGP и победил на Гран-при Португалии.

Марк Маркес оказался быстрейшим в квалификации, взял подиум в спринте, выбил Оливейру в гонке, сломал палец, перенес операцию и пропустит этап в Аргентине. Испанец стал третьим выбывшим за один уик-энд: ранее травмы получили Пол Эспаргаро и Бастианини.

Чемпионат начался с новой музыкальной темы от обладателя «Эмми» и номинанта на «Оскар».

2. Эванс стал лучшим по итогам гонки «Формулы E» в Сан-Паулу, Кэссиди и Берд на подиуме, топ-3 разделили 0,5 секунды.

3. Баттон дебютировал в NASCAR с 18-го места, Райкконен стал 29-м на «Трассе Америк».

🔔 Гонки на этой неделе

1. Гран-при Австралии «Ф-1» + этапы «Ф-2» и «Ф-3» (31 марта – 2 апреля).

2. Гран-при Аргентины MotoGP (31 марта – 2 апреля).

Интереснейшие цитаты

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Эдди Джордан: «Ферстаппен выиграл бы у Хэмилтона гонку на одинаковых болидах, Алонсо и Леклер сражались бы за третье место»

Гельмут Марко: «На Гран-при Австралии мы увидим совсем другого Ферстаппена. В Джидде он выступал максимум на 80 процентов своих возможностей»

«Спросил команду за два круга до финиша, но мне сказали держать темп». Перес недоволен ситуацией с лучшим кругом на Гран-при Саудовской Аравии

Эдди Джордан: «Алонсо мог выиграть восемь чемпионств, если бы выбирал команды получше»

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