«Феррари» перейдет к понтонам в стиле «Ред Булл» в 2024-м, цель на нынешний сезон – второе место (It.motorsport)

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Авто

«Феррари» признала поражение в борьбе за титул 2023 года.

Об этом сообщает издание It.motorsport.com. Утверждается, что в Маранелло считают «Ред Булл» недосягаемым, а максимум, на который может рассчитывать Скудерия – второе место в Кубке конструкторов.

Тем не менее, «Феррари» продолжит развивать SF-23 с прицелом на упомянутую вторую позицию. Болид-2023 все еще не удается опустить так низко, как на симуляциях. В то же время в 2024 году Скудерия откажется от уникального дизайна корпуса и создаст боковые понтоны в стиле «Ред Булл», утверждает итальянское СМИ.

Предполагается, что болиды «Формулы-1», столь разнообразные в 2022 году, станут более похожими друг на друга, поскольку «Мерседес» также недоволен текущей концепцией, а руководство команды прозрачно намекало на смену концепции.

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2 комментария

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Антон
Ha ha, classic. С прицелом на. Всё будет, но потом. В следующем сезоне. А там быки ещё что-нибудь придумают.
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sir_shir
А Быки в стиле Феррари и снова окажутся быстрее... Вот весело бы получилось)
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