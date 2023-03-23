«Феррари» перейдет к понтонам в стиле «Ред Булл» в 2024-м, цель на нынешний сезон – второе место (It.motorsport)

«Феррари» признала поражение в борьбе за титул 2023 года.

Об этом сообщает издание It.motorsport.com. Утверждается, что в Маранелло считают « » недосягаемым, а максимум, на который может рассчитывать Скудерия – второе место в Кубке конструкторов.

Тем не менее, «Феррари» продолжит развивать SF-23 с прицелом на упомянутую вторую позицию. Болид-2023 все еще не удается опустить так низко, как на симуляциях. В то же время в 2024 году Скудерия откажется от уникального дизайна корпуса и создаст боковые понтоны в стиле «Ред Булл», утверждает итальянское СМИ.

Предполагается, что болиды «Формулы-1», столь разнообразные в 2022 году, станут более похожими друг на друга, поскольку « » также недоволен текущей концепцией, а руководство команды прозрачно намекало на смену концепции.

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