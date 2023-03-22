В «Порше» официально свернули проект участия в «Ф-1» в ближайшем будущем (The Race)

В « » окончательно отказались от идеи прихода в «Формулу-1» в обозримом будущем.

По информации издания The Race, в «Порше» формально закрыли проект оценки возможности выступлений в «Ф-1» в каком-либо качестве. Хотя в компании признают, что чемпионат и вызывает у «Порше» определенный интерес.

Изначально в «Ф-1» собирались выступать и «Порше», и «Ауди» – оба входят в группу концерна «Фольксваген». В итоге в «Ауди» приняли решение самостоятельно заниматься разработкой двигателя под регламент 2026 года и выкупить контрольный пакет акций команды «Заубер» (сейчас выступает под маркой «Альфа Ромео»).

В «Порше» же пытались договориться с « » и с « » – но оба раза переговоры проваливались из-за желания «Порше» либо выкупа значительной доли акций команды, либо вообще получение над ней контроля.

В итоге в «Порше» пришли к решению на данный момент сосредоточиться на уже действующих гоночных программах – «Порше» представлена как в «Формуле Е», так и выступает в WEC в классе гиперкаров.

Отмечается, что в отношении «Формулы-1» в «Порше» будут сохранять интерес, но сотрудничества с какой-либо командой в обозримом будущем ждать не стоит.

Квят – на подиуме в дебютной гонке на выносливость! Шел на победу, но за 4 минуты до финиша пришлось взять пит-стоп