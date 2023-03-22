В «Порше» официально свернули проект участия в «Ф-1» в ближайшем будущем (The Race)

Теги Макларен Ред Булл Порше Формула-1 регламент Авто

В «Порше» окончательно отказались от идеи прихода в «Формулу-1» в обозримом будущем.

По информации издания The Race, в «Порше» формально закрыли проект оценки возможности выступлений в «Ф-1» в каком-либо качестве. Хотя в компании признают, что чемпионат и вызывает у «Порше» определенный интерес.

Изначально в «Ф-1» собирались выступать и «Порше», и «Ауди» – оба входят в группу концерна «Фольксваген». В итоге в «Ауди» приняли решение самостоятельно заниматься разработкой двигателя под регламент 2026 года и выкупить контрольный пакет акций команды «Заубер» (сейчас выступает под маркой «Альфа Ромео»).

В «Порше» же пытались договориться с «Ред Булл» и с «Маклареном» – но оба раза переговоры проваливались из-за желания «Порше» либо выкупа значительной доли акций команды, либо вообще получение над ней контроля.

В итоге в «Порше» пришли к решению на данный момент сосредоточиться на уже действующих гоночных программах – «Порше» представлена как в «Формуле Е», так и выступает в WEC в классе гиперкаров.

Отмечается, что в отношении «Формулы-1» в «Порше» будут сохранять интерес, но сотрудничества с какой-либо командой в обозримом будущем ждать не стоит.

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7 комментариев

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Андрей Омельянович
пока в Porsche выделывались и качали права, очень тихо и грамотно Ford вошёл в F1. Я до сих пор скептичен на этот счёт и считаю, что это ошибка РБ, но сам подход - молодцы.
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LeChat Ostrowski
мне кажется, проблема Порше в них самих и в бренде, который они десятилетиями лепили. его, этого бренда, успешность не позволяет им играть вторыми ролями. с Ф1 прям тупик у них: поставлять только моторы - недостаточно; сделать свою команду с нуля - очень дорого/долго/рискованно; купить действующую команду, но более дешёвую и не такую успешную как РБ - отчасти зашквар (мы же круче Ауди); войти в долю успешной команды РБ/МакЛарен/... с условием контроля - никто не даст, там сами бренды не хуже Порше, а МакЛарен так вообще прямой конкурент с дорожными авто..

Вот и остаётся довольствоваться классикой ЛеМана и прочего GT..потому как даже участие в WRC для них тоже закшквар - "ну как мы будет в одном чемпионате с Hyundai/Skoda участвовать" ))
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Кавабунга Шреддоголовый
Парам-парам-пам
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Gonshic
на чужом горбу, в рай не прокатило ))))))))))
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Volodya_A
Вот это сюрприз
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ffmp
Ну что сказать. F1nally!
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Vano32rus
Ну вот, а разговоров то было
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