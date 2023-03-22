В «Порше» официально свернули проект участия в «Ф-1» в ближайшем будущем (The Race)
В «Порше» окончательно отказались от идеи прихода в «Формулу-1» в обозримом будущем.
По информации издания The Race, в «Порше» формально закрыли проект оценки возможности выступлений в «Ф-1» в каком-либо качестве. Хотя в компании признают, что чемпионат и вызывает у «Порше» определенный интерес.
Изначально в «Ф-1» собирались выступать и «Порше», и «Ауди» – оба входят в группу концерна «Фольксваген». В итоге в «Ауди» приняли решение самостоятельно заниматься разработкой двигателя под регламент 2026 года и выкупить контрольный пакет акций команды «Заубер» (сейчас выступает под маркой «Альфа Ромео»).
В «Порше» же пытались договориться с «Ред Булл» и с «Маклареном» – но оба раза переговоры проваливались из-за желания «Порше» либо выкупа значительной доли акций команды, либо вообще получение над ней контроля.
В итоге в «Порше» пришли к решению на данный момент сосредоточиться на уже действующих гоночных программах – «Порше» представлена как в «Формуле Е», так и выступает в WEC в классе гиперкаров.
Отмечается, что в отношении «Формулы-1» в «Порше» будут сохранять интерес, но сотрудничества с какой-либо командой в обозримом будущем ждать не стоит.
Квят – на подиуме в дебютной гонке на выносливость! Шел на победу, но за 4 минуты до финиша пришлось взять пит-стоп
Вот и остаётся довольствоваться классикой ЛеМана и прочего GT..потому как даже участие в WRC для них тоже закшквар - "ну как мы будет в одном чемпионате с Hyundai/Skoda участвовать" ))