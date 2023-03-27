Стефано Доменикали: «Хотел бы сократить практики «Ф-1» до минимума, они интересны только инженерам»

Теги ФИА Стефано Доменикали Формула-1 регламент Авто

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали намерен поменять формат уик-энда.

«Я бы хотел сократить практики до минимума, они интересны только инженерам команд, а не зрителям.

Мы вместе с другими менеджерами работаем в данном направлении. На следующем заседании Комиссии «Ф-1» я представлю свое предложение. На мой взгляд, гонщики каждый раз должны сражаться за что-то важное. Мы обсудим, как внести изменения в текущий формат уик-энда, можно ли его улучшить.

Мне не терпится обсудить с пилотами и командами потенциальное сокращение числа практик. Конечно, также нужно поговорить об этом с ФИА. Полагаю, такое решение добавит напряжения в шоу, а этого хотят все», – сказал Доменикали.

Менеджер подчеркнул, что «Ф-1» не собирается трогать формат воскресной гонки:

«Заключительный день уик-энда не поменяется. Гонка очень важна для всех болельщиков».

В 2021 году «Ф-1» ввела спринты. В нынешнем сезоне серия проведет шесть уик-эндов в новом формате.

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6 комментариев

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Johan Weiss
Двухдневный уикенд обвалит доходы бродкастеров -> ухудшится качество трансляций (штат комментаторов сдуется) -> снизится интерес "неавтодромной" публики -> Formula One Administration Ltd. получит меньше денег -> уменьшится интерес автопроизводителей...
новичков будут брать еще неохотнее, рисковать они будут еще меньше, Алонсо будет катать до 60...
Давай, Стефано, жги напалмом.
Только потом для возврата публики реально придется перестраивать треки как в промо-ролике F1 этого года (чтоб мертвая петля и подсветка как у пинбола были на каждом).
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Grigori86
Ответ Алексей Ко
Перед спринтом 1 практика и все справляются, давно пора как минимум одну тренировку убрать, вообще предлагали тренировка утром, вечером квала, в воскресенье гонка, 2 дня и пилотам с командами не напряжка и болелам, но промоутеры встали в позу, видители когда 3 дня действо то они больше зарабатывают.
Для болельщиков которые посещяют ГП чем больше дней тем лучше.
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Алексей Ко
Ответ RusSt
Хорошее предложение, может лидеры чаще с настройками станут промахиваться и внесет хоть какую то интригу
Перед спринтом 1 практика и все справляются, давно пора как минимум одну тренировку убрать, вообще предлагали тренировка утром, вечером квала, в воскресенье гонка, 2 дня и пилотам с командами не напряжка и болелам, но промоутеры встали в позу, видители когда 3 дня действо то они больше зарабатывают.
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Сергей Богатырев
Логично. Термочехлы отменить, практики сократить. Можно ещë запретить тормоза, зрелищность вообще топ станет. И масло на трассе местами разлить.
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Самая быстрая булочка в мире
Если зрителю что-то не интересно, он это не будет смотреть
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RusSt
Хорошее предложение, может лидеры чаще с настройками станут промахиваться и внесет хоть какую то интригу
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