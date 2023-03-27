Стефано Доменикали: «Хотел бы сократить практики «Ф-1» до минимума, они интересны только инженерам»

Руководитель «Формулы-1» намерен поменять формат уик-энда.

«Я бы хотел сократить практики до минимума, они интересны только инженерам команд, а не зрителям.

Мы вместе с другими менеджерами работаем в данном направлении. На следующем заседании Комиссии «Ф-1» я представлю свое предложение. На мой взгляд, гонщики каждый раз должны сражаться за что-то важное. Мы обсудим, как внести изменения в текущий формат уик-энда, можно ли его улучшить.

Мне не терпится обсудить с пилотами и командами потенциальное сокращение числа практик. Конечно, также нужно поговорить об этом с ФИА. Полагаю, такое решение добавит напряжения в шоу, а этого хотят все», – сказал Доменикали.

Менеджер подчеркнул, что «Ф-1» не собирается трогать формат воскресной гонки:

«Заключительный день уик-энда не поменяется. Гонка очень важна для всех болельщиков».

В 2021 году «Ф-1» ввела спринты. В нынешнем сезоне серия проведет шесть уик-эндов в новом формате.

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