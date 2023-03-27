Стефано Доменикали: «Хотел бы сократить практики «Ф-1» до минимума, они интересны только инженерам»
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали намерен поменять формат уик-энда.
«Я бы хотел сократить практики до минимума, они интересны только инженерам команд, а не зрителям.
Мы вместе с другими менеджерами работаем в данном направлении. На следующем заседании Комиссии «Ф-1» я представлю свое предложение. На мой взгляд, гонщики каждый раз должны сражаться за что-то важное. Мы обсудим, как внести изменения в текущий формат уик-энда, можно ли его улучшить.
Мне не терпится обсудить с пилотами и командами потенциальное сокращение числа практик. Конечно, также нужно поговорить об этом с ФИА. Полагаю, такое решение добавит напряжения в шоу, а этого хотят все», – сказал Доменикали.
Менеджер подчеркнул, что «Ф-1» не собирается трогать формат воскресной гонки:
«Заключительный день уик-энда не поменяется. Гонка очень важна для всех болельщиков».
В 2021 году «Ф-1» ввела спринты. В нынешнем сезоне серия проведет шесть уик-эндов в новом формате.
новичков будут брать еще неохотнее, рисковать они будут еще меньше, Алонсо будет катать до 60...
Давай, Стефано, жги напалмом.
Только потом для возврата публики реально придется перестраивать треки как в промо-ролике F1 этого года (чтоб мертвая петля и подсветка как у пинбола были на каждом).