Netflix выбрал актера на главную роль в сериале «Сенна»
Стриминговый сервис Netflix объявил, кто сыграет трехкратного чемпиона «Формулы-1» в сериале «Сенна».
Роль Айртона Сенны досталась бразильскому актеру Габриэлю Леоне.
Сериал о жизни культового пилота будет состоять из шести серий, шоураннером и режиссером назначен Висенте Аморин.
Леоне также участвует в съемках фильма «Феррари» об основателе Скудерии Энцо Феррари – бразилец играет гонщика «Ф-1» Альфонсо де Портаго.
Сегодня, 21 марта, Сенне исполнилось бы 63 года.
Айртону Сенне могло стать 63 года. Вот 8 мегатекстов о сути его гениального пилотажа и вкладе в безопасность треков
Фото: Raquel Espírito Santo / Netflix
9 комментариев