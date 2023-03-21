Netflix выбрал актера на главную роль в сериале «Сенна»

Стриминговый сервис Netflix объявил, кто сыграет трехкратного чемпиона «Формулы-1» в сериале «Сенна».

Роль Айртона Сенны досталась бразильскому актеру Габриэлю Леоне.

Сериал о жизни культового пилота будет состоять из шести серий, шоураннером и режиссером назначен Висенте Аморин.

Леоне также участвует в съемках фильма «Феррари» об основателе Скудерии Энцо Феррари – бразилец играет гонщика «Ф-1» Альфонсо де Портаго.

Сегодня, 21 марта, Сенне исполнилось бы 63 года.

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Фото: Raquel Espírito Santo / Netflix