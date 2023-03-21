Netflix выбрал актера на главную роль в сериале «Сенна»

Теги Айртон Сенна Феррари Формула-1 Энцо Феррари фильмы Авто

Стриминговый сервис Netflix объявил, кто сыграет трехкратного чемпиона «Формулы-1» в сериале «Сенна».

Роль Айртона Сенны досталась бразильскому актеру Габриэлю Леоне.

Сериал о жизни культового пилота будет состоять из шести серий, шоураннером и режиссером назначен Висенте Аморин.

Леоне также участвует в съемках фильма «Феррари» об основателе Скудерии Энцо Феррари – бразилец играет гонщика «Ф-1» Альфонсо де Портаго.

Сегодня, 21 марта, Сенне исполнилось бы 63 года.

Айртону Сенне могло стать 63 года. Вот 8 мегатекстов о сути его гениального пилотажа и вкладе в безопасность треков

Фото: Raquel Espírito Santo / Netflix

9 комментариев

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Alex Sin
Ждём сериала про недовосьмикратного чемпиончика, вот это будет кринж.
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ральф шумахер
Ответ Антон
Странно, что не чёрный. Дензел Вашингтон, например. Это, так то, дискриминация. Он ещё и натурал поди.
Кто-то не различает основной нетфликс и его латиноамериканское подразделение. Неуместная шутка.
+3
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ральф шумахер
Ответ Савелий Глущенко
Энцо Феррари должен сыграть Озил
Играет Адам Драйвер
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iden prime
Ответ Великий Алонсо
Если будет сериал-фильм "Алонсо", то главную роль сыграет Хавьер Бардем, а сам сериал-фильм побьёт все кассовые рекорды
иди с этой ветки......
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Савелий Глущенко
Энцо Феррари должен сыграть Озил
+11
-1
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kaimussen
Ответ Антон
Странно, что не чёрный. Дензел Вашингтон, например. Это, так то, дискриминация. Он ещё и натурал поди.
Лучше Вашингтон, чем Безруков.
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Антон
Странно, что не чёрный. Дензел Вашингтон, например. Это, так то, дискриминация. Он ещё и натурал поди.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Если будет сериал-фильм "Алонсо", то главную роль сыграет Хавьер Бардем, а сам сериал-фильм побьёт все кассовые рекорды
Кабельное ТВ Испании мало кто смотрит.
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Великий Алонсо
Если будет сериал-фильм "Алонсо", то главную роль сыграет Хавьер Бардем, а сам сериал-фильм побьёт все кассовые рекорды
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