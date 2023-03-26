MotoGP. Маркес попал в аварию в начале Гран-при Португалии и мог получить перелом правой руки (The Race)
Марк Маркес мог получить перелом руки в аварии на Гран-при Португалии.
Пилот «Хонды» стал участником столкновения, которое произошло на третьем круге гонки. Маркес, как показалось со стороны, ошибся на торможении и столкнулся с Хорхе Мартином («Дукати»), а потом врезался в Мигела Оливейру («РНФ»).
Фото: официальный сайт MotoGP
После инцидента Маркес пришел в боксы «РНФ», чтобы принести свои извинения за случившееся, в то время как Оливейра в этот момент находился в медицинском центре.
Сообщается, что рентген не выявил переломов у португальца, который отделался сильным ушибом ноги. А вот Маркеса видели в паддоке с гипсом на правой руке.
Согласно заявлению MotoGP, Маркеса обследуют на предмет возможного перелома первой пястной кости на правой руке. Обследование будет проведено в клинике в Барселоне.
Существует вероятность, что Маркес будет вынужден пропустить этап в Аргентине на следующей неделе.
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