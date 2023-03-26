MotoGP. Маркес попал в аварию в начале Гран-при Португалии и мог получить перелом правой руки (The Race)

Теги происшествия Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Марк Маркес Мигел Оливейра РНФ Хорхе Мартин Авто

Марк Маркес мог получить перелом руки в аварии на Гран-при Португалии.

Пилот «Хонды» стал участником столкновения, которое произошло на третьем круге гонки. Маркес, как показалось со стороны, ошибся на торможении и столкнулся с Хорхе Мартином («Дукати»), а потом врезался в Мигела Оливейру («РНФ»).

Фото: официальный сайт MotoGP

После инцидента Маркес пришел в боксы «РНФ», чтобы принести свои извинения за случившееся, в то время как Оливейра в этот момент находился в медицинском центре.

Сообщается, что рентген не выявил переломов у португальца, который отделался сильным ушибом ноги. А вот Маркеса видели в паддоке с гипсом на правой руке.

Согласно заявлению MotoGP, Маркеса обследуют на предмет возможного перелома первой пястной кости на правой руке. Обследование будет проведено в клинике в Барселоне.

Существует вероятность, что Маркес будет вынужден пропустить этап в Аргентине на следующей неделе.

MotoGP. Гран-при Португалии. Баньяя выиграл первый спринт в истории, Мартин – 2-й, Марк Маркес – 3-й

1 комментарий

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Merzus21
просрал гонку, чот думал в 18 начало. ну ппц марк невезучий
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