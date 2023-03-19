Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2023

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Гран-при Саудовской Аравии Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Саудовской Аравии
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 44 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 43
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 27
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 21
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 20
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 20
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8
8. Шарль Леклер («Феррари») – 6
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
10. Эстебан Окон («Альпин») – 4
11. Пьер Гасли («Альпин») – 4
12. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
13. Алекс Албон («Уильямс») – 1
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 0
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 0
16. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 0
18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
19. Оскар Пиастри («Макларен») – 0
20. Ландо Норрис («Макларен») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 87 очков
2. «Мерседес» – 41
3. «Астон Мартин» – 35
4. «Феррари» – 26
5. «Альпин» – 8
6. «Альфа Ромео» – 4
7. «Хаас» – 1
8. «Уильямс» – 1
9. «Альфа Таури» – 0
10. «Макларен» – 0
 

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й

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23 комментария

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Денис Денисов
Ответ Бехруз Каримов
Кто-то объяснить за что 10секунд
Так левая нога судей захотела
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Бехруз Каримов
Ответ Mortimer1
Закулисные игры Мерседеса опять начались.
лучше наказать Фиа за косяки.
спустя 40 круг.
Да этот Тото по микроскопом просмотрел нашёл что-то .
Оставил себе после гонки показал вот.
Фиа колхозники сразу оштрафовали.
Могли предупреждать тогда Алонсо атаковал.
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Aa aaa
Ответ artembabich666
Не победа, но всё же МАКС МАКС МАКС СУПЕР МАКС МАКС СУПЕР СУПЕР МАКС
позорище)
+1
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-1
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Mortimer1
Ответ Бехруз Каримов
Кто-то объяснить за что 10секунд
Закулисные игры Мерседеса опять начались.
+6
-1
+5
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Paninaro
Ответ sir_shir
Максик с конкретным прицелом на таблицу чемпионата БК ставил
Но папа Йос всё равно расстроился после финиша.))
+1
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+1
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Craz1gor
Ответ Мадина Уйгурова
Чеко надо залупится Аля Росберг 16, устроить дичь и борьбу с Максом, тогда у Алонсо будет возможность провернуть ситуацию Райконнен 2007. О как.
В том сезоне красные и маки были наравне, штампуя подиумы и никого других на них не пуская. Не в этом сезоне, когда есть явная самовозка.
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Alex Sin
Ответ circassian*
Почему у Ферстапена на очко больше, если у обоих по золоту и серебру?
1 очко за быстрый круг у Макса.
+4
0
+4
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circassian*
Почему у Ферстапена на очко больше, если у обоих по золоту и серебру?
0
0
0
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Мадина Уйгурова
Ответ Бехруз Каримов
Кто-то объяснить за что 10секунд
за нацию испанец. Сэр вон попой вилял и всего лишь предупреждение, а Нандо штрафы
+8
-3
+5
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Alexey Hohlov
Тото выклянчил подиум для Рассела. Позорник
+6
-5
+1
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Бехруз Каримов
Кто-то объяснить за что 10секунд
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ffmp
Ответ Мадина Уйгурова
Чеко надо залупится Аля Росберг 16, устроить дичь и борьбу с Максом, тогда у Алонсо будет возможность провернуть ситуацию Райконнен 2007. О как.
Размечтался. А в итоге будет No fighting и повторы Интерлагоса если даже досрочно Макс возьмет титул
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0
0
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ALMANAC
Макларен не просто по праздникам будет очки привозить, это будет самым настоящим чудом
+1
0
+1
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artembabich666
Не победа, но всё же МАКС МАКС МАКС СУПЕР МАКС МАКС СУПЕР СУПЕР МАКС
+8
-7
+1
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Kemal Gul
Ответ Мадина Уйгурова
Чеко надо залупится Аля Росберг 16, устроить дичь и борьбу с Максом, тогда у Алонсо будет возможность провернуть ситуацию Райконнен 2007. О как.
Только вот Чеко не Росберг во всех смыслах. Если бы не технические проблемы Макса в квале, он бы спокойно в закат уехал с поула, как он сделал двумя неделями ранее. Да и РБ абсолютно доминирующий болид, в отличие от Макларена 2007. Боюсь, без шансов для Алонсо. И для Чеко тоже
+8
0
+8
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Rjcnbr
+10 Алонсо. Спасибо домкратчику, который испортил гонку, ради 0.1 выгоды
+14
-3
+11
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Мадина Уйгурова
Ответ Grigpar
Ужасная гонка. Не понимаю в чем проблема привезти помягче резину, что бы все гнали на полную и имели хотя бы 2 пит-стопа. Все лидеры тупо доезжали. Чемпионат разделился строго на 2 части. РБ и мешающиеся ему 3 команды. И далее возня новичков со всеми остальными.
В угоду безопасности страдает зрелищность, но увы, будущее Ф1 это вот такие гонки паровозиком
+2
0
+2
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avcgloronalduMU
окрыляшки снова первые
0
-1
-1
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Grigpar
Ужасная гонка. Не понимаю в чем проблема привезти помягче резину, что бы все гнали на полную и имели хотя бы 2 пит-стопа. Все лидеры тупо доезжали.
Чемпионат разделился строго на 2 части. РБ и мешающиеся ему 3 команды. И далее возня новичков со всеми остальными.
+11
-1
+10
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sir_shir
Максик с конкретным прицелом на таблицу чемпионата БК ставил
+3
0
+3
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Imax161
Хорошо Фуры борятся за Чемпионат, аж на 4 месте!!!
+5
0
+5
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Incendier Deafening
Мерс топ 2. Ez
0
-1
-1
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Мадина Уйгурова
Чеко надо залупится Аля Росберг 16, устроить дичь и борьбу с Максом, тогда у Алонсо будет возможность провернуть ситуацию Райконнен 2007. О как.
+15
-3
+12
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