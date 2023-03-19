Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Саудовской Аравии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 44 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 43
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 27
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 21
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 20
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 20
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8
8. Шарль Леклер («Феррари») – 6
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
10. Эстебан Окон («Альпин») – 4
11. Пьер Гасли («Альпин») – 4
12. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
13. Алекс Албон («Уильямс») – 1
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 0
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 0
16. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 0
18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
19. Оскар Пиастри («Макларен») – 0
20. Ландо Норрис («Макларен») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 87 очков
2. «Мерседес» – 41
3. «Астон Мартин» – 35
4. «Феррари» – 26
5. «Альпин» – 8
6. «Альфа Ромео» – 4
7. «Хаас» – 1
8. «Уильямс» – 1
9. «Альфа Таури» – 0
10. «Макларен» – 0
Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й
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спустя 40 круг.
Да этот Тото по микроскопом просмотрел нашёл что-то .
Оставил себе после гонки показал вот.
Фиа колхозники сразу оштрафовали.
Могли предупреждать тогда Алонсо атаковал.
Чемпионат разделился строго на 2 части. РБ и мешающиеся ему 3 команды. И далее возня новичков со всеми остальными.