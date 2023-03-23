MotoGP представила музыкальную тему от обладателя «Эмми» и номинанта на «Оскар»

MotoGP показала вступительные титры на сезон-2023 с новой музыкальной темой.

Ролик дебютирует в ближайшие выходные, на . Этап состоится с 24 по 26 марта.

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Музыку для MotoGP создал Марко Белтрами, известный по темам к фильмам «Терминатор 3: Восстание машин», «Война миров Z», «Крепкий орешек 4.0», «Я, робот», «Логан» и другим. Американский композитор является обладателем премии «Эмми» и двукратным номинантом на «Оскар».

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