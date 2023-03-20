«Спросил команду за два круга до финиша, но мне сказали держать темп». Перес недоволен ситуацией с лучшим кругом на Гран-при Саудовской Аравии

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил недоумение ситуацией вокруг возможности показать лучшее время прохождения круга на Гран-при Саудовской Аравии.

Перес, лидируя в гонке, за несколько кругов до финиша спросил у команды разрешения попробовать установить лучший круг и получить один дополнительный балл. На что получил отказ.

В итоге его напарник Макс Ферстаппен на последнем круге значительно увеличил скорость и показал лучшее время, получив одно очко и тем самым сохранив лидерство в чемпионате.

«За два круга до финиша я спросил команду о том, могу ли я попробовать проехать лучший круг в гонке. Но мне сказали продолжать держать определенный темп.

Поэтому я предположил, что и Макс получил точно такие же инструкции. Нужно разобраться в ситуации, потому мне явно сообщили совсем другую информацию, нежели Максу, из-за чего я и не стал атаковать», – рассказал Перес.

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21 комментарий

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GenBardak
Ответ Rodbert
А еще раньше ему сказали ноу файтинг. Ну камон, давно уже всем все понятно.
Не говорили ему ноу файтинг. Ему сказали держать темп 33.0, он поинтересовался какой темп у Макса, сказали что 32,6 На что он возмутился.
А затем удивившись что они с какого-то перепуга действуют не как обычно (когда он за Максом едет) и просто доезжают, а топят на всю катушку, получил добро на атаковать и продолжил атаковать, каждый круг спрашивая о том какой темп у напарника.
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Сергей Фетисов
Перес превращается в нытика.Если бы он прибавил ,конечно если мог это сделать,то могла произойти ошибка,стоившая победы.А они у Переса почти постоянно.Провал старта об этом говорит.Так-что что лучше победа на гран-при или лучший круг?
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Rodbert
Ответ GenBardak
Серёга как раз-таки в курсе, поэтому постоянно и спрашивал у своего ГИ о том какой темп у Макса. Единственное где он лопухнулся - это лучший круг. Он спросил какой лучший круг? Ему ответили - 32,1 у тебя. На этом он успокоился и ошибся.
А еще раньше ему сказали ноу файтинг. Ну камон, давно уже всем все понятно.
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GenBardak
Ответ Rodbert
Не важно что там сказали или не сказали Максу, он полюбому по своему будет делать. Это все знают, кроме Серхио.
Серёга как раз-таки в курсе, поэтому постоянно и спрашивал у своего ГИ о том какой темп у Макса. Единственное где он лопухнулся - это лучший круг. Он спросил какой лучший круг? Ему ответили - 32,1 у тебя. На этом он успокоился и ошибся.
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Kemal Gul
Ответ Alesha_451
Там круга с 40-ого уже терки начались. Чеко говорили потихоньку снижать темп, такие же указания получал Макс. Но последний не слушал, подбирался, Чеко в итоге тоже разрешили пушить и он снова отъезжал. Тима пыталась их охладить и оставить в таком порядке, чтобы поберечь болиды, но получилось, что ехали на максимуме до конца. Но это одна из немногих трасс, где мексиканец ещё что-то может против Макса, а дальше как всегда разнос будет
Ну нет, они не ехали на максимуме до конца. За несколько кругов до финиша Макс понял, что Чеко не догнать, и сбавил темп, чтобы поберечь резину и сэкономить заряд батареи. В итоге отставание увеличилось с 4,3 до почти 7 секунд. Зато благодаря этой экономии он ускорился в конце и поставил лучший круг
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Rodbert
Не важно что там сказали или не сказали Максу, он полюбому по своему будет делать. Это все знают, кроме Серхио.
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xamer 9
Ответ GenBardak
Инженер: цель 32,6 плюс 0,4 Серёга: Макс делает то же самое? Инженер: У макса последний круг 32,6 Серёга: Я имею ввиду а почему вы мне ставите цель 33.0? Инженер: это цель плюс 0,4. Хорошая работа. Потом спустя короткое время: Серёга: парни, нам это реально не надо, Мы давим сейчас? Инженер: да, ты можешь давить.
Спасибо, я как раз про это: «да, ты можешь давить.»
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GenBardak
Ответ xamer 9
Странно, в трансляции был диалог где то за 10 кругов до финиша, в котором Чеко сказали, что он может атаковать как захочет.
Инженер: цель 32,6 плюс 0,4
Серёга: Макс делает то же самое?
Инженер: У макса последний круг 32,6
Серёга: Я имею ввиду а почему вы мне ставите цель 33.0?
Инженер: это цель плюс 0,4. Хорошая работа.

Потом спустя короткое время:

Серёга: парни, нам это реально не надо, Мы давим сейчас?
Инженер: да, ты можешь давить.
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Himura
Давно нужно было разобраться, кто у тебя в напарниках, Чеко!
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Рнпрл Аари
Чеко понимает что в этом году болид ему подходит и есть хорошие шансы на титул. Поэтому будет за каждое очко цепляться пока будут шансы на титул.
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GenBardak
И: Макс, опять пределы трассы в 23 повоте. На бы хотелось цель 33.0, 33.0
И: Макс, что там нового по проблема что была?
Макс: всё ещё тут.
И: Ок, понял. макс 33.0, 33.0

И: Вот 33.0
Макс: Подтверждаю 33.0

И: 33.0, 33.0

И: Макс, пожалуйста, ты можешь ехать 33.0
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Grigpar
Пересу надо идти в разнос, свои позиции в гонке он уже обозначил. Только одна проблема есть. Макс быстрее него и без помощи тимы. Нужно будет цепляться за любые обстоятельства.
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_Nibelungen_
Обиду Переса понять можно, но у Серхио был БК. У Макса были проблемы с болидом и только на самом последнем круге он поставил БК. Тут ничего не сделаешь, улучшаться каждый круг нереально, а Макс поступил хитро.
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xamer 9
Странно, в трансляции был диалог где то за 10 кругов до финиша, в котором Чеко сказали, что он может атаковать как захочет.
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Jan Vorontsov
Ответ Вадим flanec
Ну вот, а говорили что только в Мерсе вторикеллит Валера. А оно вон как оказывается.
Валере бы просто сказали пропустить повелителя.
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GenBardak
Ответ Анатолий Зубков
Вполне возможно, что Максиму тоже сказали не атаковать в борьбе за лучший круг, но он далеко не первый раз игнорирует инструкции команды.
Так и было.
Макс: какой быстрый круг?
Инженер: Макс, мы не паримся на эту тему в данный момент.
Макс: зато я парюсь
Инженер: 32,1
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Дмитрий00
А Макс и не спрашивал
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Alesha_451
Ответ Анатолий Зубков
Вполне возможно, что Максиму тоже сказали не атаковать в борьбе за лучший круг, но он далеко не первый раз игнорирует инструкции команды.
Там круга с 40-ого уже терки начались. Чеко говорили потихоньку снижать темп, такие же указания получал Макс. Но последний не слушал, подбирался, Чеко в итоге тоже разрешили пушить и он снова отъезжал. Тима пыталась их охладить и оставить в таком порядке, чтобы поберечь болиды, но получилось, что ехали на максимуме до конца. Но это одна из немногих трасс, где мексиканец ещё что-то может против Макса, а дальше как всегда разнос будет
+10
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Dino Mariani
Неужели Доби не знает своего места или, о боги, Доби в этом году свободный эльф?
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Вадим flanec
Ну вот, а говорили что только в Мерсе вторикеллит Валера. А оно вон как оказывается.
+1
-6
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Анатолий Зубков
Вполне возможно, что Максиму тоже сказали не атаковать в борьбе за лучший круг, но он далеко не первый раз игнорирует инструкции команды.
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