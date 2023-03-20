«Спросил команду за два круга до финиша, но мне сказали держать темп». Перес недоволен ситуацией с лучшим кругом на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот « » выразил недоумение ситуацией вокруг возможности показать лучшее время прохождения круга на Гран-при Саудовской Аравии.

Перес, лидируя в гонке, за несколько кругов до финиша спросил у команды разрешения попробовать установить лучший круг и получить один дополнительный балл. На что получил отказ.

В итоге его напарник на последнем круге значительно увеличил скорость и показал лучшее время, получив одно очко и тем самым сохранив лидерство в чемпионате.

«За два круга до финиша я спросил команду о том, могу ли я попробовать проехать лучший круг в гонке. Но мне сказали продолжать держать определенный темп.

Поэтому я предположил, что и Макс получил точно такие же инструкции. Нужно разобраться в ситуации, потому мне явно сообщили совсем другую информацию, нежели Максу, из-за чего я и не стал атаковать», – рассказал Перес.

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