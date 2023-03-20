«Спросил команду за два круга до финиша, но мне сказали держать темп». Перес недоволен ситуацией с лучшим кругом на Гран-при Саудовской Аравии
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил недоумение ситуацией вокруг возможности показать лучшее время прохождения круга на Гран-при Саудовской Аравии.
Перес, лидируя в гонке, за несколько кругов до финиша спросил у команды разрешения попробовать установить лучший круг и получить один дополнительный балл. На что получил отказ.
В итоге его напарник Макс Ферстаппен на последнем круге значительно увеличил скорость и показал лучшее время, получив одно очко и тем самым сохранив лидерство в чемпионате.
«За два круга до финиша я спросил команду о том, могу ли я попробовать проехать лучший круг в гонке. Но мне сказали продолжать держать определенный темп.
Поэтому я предположил, что и Макс получил точно такие же инструкции. Нужно разобраться в ситуации, потому мне явно сообщили совсем другую информацию, нежели Максу, из-за чего я и не стал атаковать», – рассказал Перес.
Что случилось на Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен проиграл в борьбе, «Феррари» пролетели мимо топ-5
А затем удивившись что они с какого-то перепуга действуют не как обычно (когда он за Максом едет) и просто доезжают, а топят на всю катушку, получил добро на атаковать и продолжил атаковать, каждый круг спрашивая о том какой темп у напарника.
Серёга: Макс делает то же самое?
Инженер: У макса последний круг 32,6
Серёга: Я имею ввиду а почему вы мне ставите цель 33.0?
Инженер: это цель плюс 0,4. Хорошая работа.
Потом спустя короткое время:
Серёга: парни, нам это реально не надо, Мы давим сейчас?
Инженер: да, ты можешь давить.
И: Макс, что там нового по проблема что была?
Макс: всё ещё тут.
И: Ок, понял. макс 33.0, 33.0
И: Вот 33.0
Макс: Подтверждаю 33.0
И: 33.0, 33.0
И: Макс, пожалуйста, ты можешь ехать 33.0
Макс: какой быстрый круг?
Инженер: Макс, мы не паримся на эту тему в данный момент.
Макс: зато я парюсь
Инженер: 32,1