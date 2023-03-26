Джордж Расселл: «Мы с Хэмилтоном знали, какую концепцию разрабатывает «Мерседес» – и считали, что команда движется в правильном направлении»

Пилот « » рассказал об атмосфере в команде на фоне неудачи с выбранной конструкцией болида.

По словам Расселла, в команде никто не занимается обвинениями друг друга и вместо этого идет работа над исправлением ситуации.

«Мне кажется, что в ходе обсуждений сложившейся ситуации многие люди в команде признавали, что в «Мерседесе» было принято несколько неправильных решений. Но при этом никто не показывает друг на друга пальцами и не обвиняет в принятии этих решений, поскольку они были приняты с наилучшими намерениями, учитывая всю имевшуюся у команды информацию.

Я полагаю, что когда дело доходит до таких вещей, как определение концепции болида – и решении о том, куда именно направить работу 2000 человек, – такие решения никогда не принимаются кем-то одним, в одиночку.

У вас есть шесть технических специалистов, которые работают сообща, используя все имеющиеся у команды знания – у тех, кто стоит ниже них. Знания, которые поступают от гонщиков, данные от работы, полученные нами на симуляторе. И эти решения передаются по цепочке и согласуются на каждом уровне.

И мы с знали о том, какую концепцию разрабатывает команда. И мы считали, что команда движется в правильном направлении. Но, как я уже говорил, как команда мы что-то упустили, работая над машиной в зимний перерыв. И сейчас трудимся изо всех сил, что это исправить», – рассказал Расселл.

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