ФИА открыла тендер на поставку шин для «Формулы-1» с сезона-2025

приглашает производителей побороться за право обеспечивать «Формулу-1» покрышками.

Федерация открыла тендер, покрывающий период с 2025 по 2027 год с опцией продления на сезон-2028. Победитель конкурса также подпишет соглашение с «Формулой-2» и «Формулой-3».

С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является « », действующий контракт истекает в конце следующего сезона.

В 2025-м чемпионат по-прежнему будет использовать 18-дюймовые диски, требования к шинам останутся во многом неизменными.

«Открытая конкуренция между производителями больше не является правильным подходом». Марио Изола не видит возвращения «шинных войн» в «Ф-1»