ФИА открыла тендер на поставку шин для «Формулы-1» с сезона-2025

Теги ФИА Пирелли Формула-1 Авто

ФИА приглашает производителей побороться за право обеспечивать «Формулу-1» покрышками.

Федерация открыла тендер, покрывающий период с 2025 по 2027 год с опцией продления на сезон-2028. Победитель конкурса также подпишет соглашение с «Формулой-2» и «Формулой-3».

С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является «Пирелли», действующий контракт истекает в конце следующего сезона.

В 2025-м чемпионат по-прежнему будет использовать 18-дюймовые диски, требования к шинам останутся во многом неизменными.

«Открытая конкуренция между производителями больше не является правильным подходом». Марио Изола не видит возвращения «шинных войн» в «Ф-1»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Ответ Dmitry Pasyutin
нет уж, не нужна ситуация когда скорость команд зависит от производителя шин, а не от того как они сами поработали
Я считаю, такое возможно лишь при огромном разрыве в качестве. Сомневаюсь, что такое бы было возможно. А так, лишний способ пососперничать. Так ли это плохо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Pasyutin
Ответ FaithDevotion
Эх, жаль, что не несколько производителей
нет уж, не нужна ситуация когда скорость команд зависит от производителя шин, а не от того как они сами поработали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ FaithDevotion
Эх, жаль, что не несколько производителей
Не надо шинных войн. Пусть по резине все будут в равных условиях
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Эх, жаль, что не несколько производителей
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий