Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»

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Эдди Джордан поразмышлял об уходе Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера из своих команд.

По мнению бывшего владельца коллектива «Формулы-1», Хэмилтону стоит покинуть «Мерседес» и присоединиться к «Феррари». Леклер, в свою очередь, станет подходящим пилотом для немецкой команды.

«Формуле-1» нужен Льюис Хэмилтон в «Феррари», и «Феррари» нужен Льюис Хэмилтон. Хэмилтону нужно присмотреться к другой команде, с которой можно выиграть титул, но вот в чем драма: кто уступит место?

«Ред Булл» не променяет Серхио Переса на Хэмилтона, потому что пытается вдохновить пилотов из своей системы достичь высот Макса Ферстаппена. Хэмилтон – человек «Макларена», но не представляю, что он вернется туда, учитывая ситуацию в команде.

Единственное место, где я вижу Хэмилтона, если он не останется в «Мерседесе» – «Феррари». Пока контракт [с «Мерседесом»] не подписан, и Тото Вольфф сообщил, что на месте Хэмилтона задумался бы об уходе. А понравилось бы мне на месте Хэмилтона? Что на самом деле происходит в «Мерседесе»? Я уже не в гуще событий и не знаю точку зрения Вольффа, но верю его словам о желании сохранить Хэмилтона. Однако «Мерседес» недостаточно хорош для Хэмилтона», – высказался Джордан.

Эдди ответил на вопрос, может ли привести такое развитие событий к переходу Шарля Леклера в «Мерседес»:

«Было бы интересно. Шарль Леклер – гонщик вполне в стиле «Мерседеса», и было бы здорово увидеть борьбу Леклера с Джорджем Расселлом. Возможно, это станет сделкой, заключенной на небесах.

Я достаточно хорошо знаю Леклера лично, и он восхитительный человек, но и Хэмилтон тоже – кто знает, изменится ли ситуация.

Уверен, всем в «Ф-1» понравился бы размен Хэмилтона на Леклера, звучит очень аппетитно. Когда я мечтаю о переходе Хэмилтона в «Феррари», это просто мысли. В то же время он выиграл семь титулов с «Мерседесом» и, может, решит остаться. Но, повторюсь, все великие гонщики чувствуют притяжение великой команды «Феррари». И, думаю, именно там Хэмилтон должен оказаться».

Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года, контракт Леклера с «Феррари» – в конце следующего сезона.

Комментатор «Ф-1» Лэйзенби о переходе Хэмилтона: «Если «Феррари» станет уверенно быстрее «Мерседеса», я бы не стал ничего исключать»

Мартин Брандл: «Уверен, в голове Хэмилтона крутятся мысли о переходе в «Феррари»

19 комментариев

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ibra207
Ответ melmi
Льюис точно инфаркт Микарда словит если к Красным уйдет И в Мерседесе бывают ошибки на трассе , в стратегии Но Красные..
Это было бы максимально-эффектное завершение карьеры в ф1, на долгие годы вперёд💪😁
«Граци Рагацци» в исполнении Люиса, «планы а/б/в» и споры с командой на ломаном итальянском.. это было бы легендарно))
блин да это второе, что я хотел бы увидеть в ф, после третьей чашки Алонсо)))
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ILICH
Если Хэмилтон перейдет в Феррари - то перестану болеть за Феррари как команду. Думаю таких много будет
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arspurs9
Ответ M93
Феррари нужна нормальная машина, а не сэр. Если Феррари сдюжит сделать самовоз и бороться с Ред Булл, то для чего ей Хэм, когда есть талант Леклер?!
Наверное потому что талант Льюиса несоизмеримо выше и с ним куда больше шансов реализовать потенциал, чем с Шарлем, плюс привлечь больше спонсоров?
Тут все зависит от желания Феррари. Хотя быстрый результат - это Льюис. Хотят будущее лет на 10 - Шарль.
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Орбит Орбит
возможно это надо Льюису. чувствуется, что Рассел его поджимает конкретно. если и в этом году проиграет, то будет ситуация как с Феттелем. обесценятся титулы
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うちはイタチ
бред сумасшедшего
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Minuvert
Феррари тоже в черный покрасят?
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alex8895
Зачем Феррари дорогущий Хэмилтон, который не лучше Леклера будет ехать, а то и на уровне Сайнса не понятно. С пилотами вроде как норм. Первый номер Леклер, второй Сайнс. Им самое главное построить надежную самовозку, обеспечить развитие болида в течении сезона и решить проблемы со стратегиями.
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Jan Vorontsov
Здесь так рассуждают кому есть смысл куда переходить, как будто не знают как это работает - гонщик устаёт от команды, команда от гонщика, и вот тебе переход, в котором нет особого смысла если смотреть только с точки зрения силы команд или уровня гонщиков.

Поэтому, вероятно, именно тема размена Хэмилтон/Леклер всплыла - в обоих случаях такая усталость наблюдается.
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ffmp
Бред) Вероятнее всего Леклер перейдет в Мерседес к 26-у +- году, когда Хэм уйдет на пенсию
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Кирилл Конопельченко
А может просто дать Шарлю нормальную Феррари. Хэм не принесёт чемпионство фурам, а вот монегаск может это сделать. Если конечно у него хватит терпения на такую фуру как сейчас.
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alex8895
Эдди Джордан: Льюису нужен самовоз, Мерседес недостаточно хорош для него. А Мерседесу - Леклер, так как Хэмилтон уже не тот.
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Ват-сон
Ответ melmi
Льюис точно инфаркт Микарда словит если к Красным уйдет И в Мерседесе бывают ошибки на трассе , в стратегии Но Красные..
этапять!)))
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За Кубань!
Дед опять забыл принят таблетки?
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grag68
Год назад я думал также. Но сейчас нет никакого смысла идти в фуры.
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Luca di Montezemolo
Какая то хрень, настолько глупо что даже не дочитал, нынешние мерс и фуры приблизительно одного уровня команды, и нет смысла переходить из одной в другую, какая разница будешь ты сливать звездолёту на красной или черной машине, так что шило на мыло и не имеет смысла пока ньюи не уйдет на пенсию.
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WINWOLF
Сколько лет ещё будут сватать сэра в Феррари? Никогда не понимал этого, вообще не представляю его в Фурах. Он закончит в Мерсе.
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M93
Феррари нужна нормальная машина, а не сэр. Если Феррари сдюжит сделать самовоз и бороться с Ред Булл, то для чего ей Хэм, когда есть талант Леклер?!
+7
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melmi
Льюис точно инфаркт Микарда словит если к Красным уйдет
И в Мерседесе бывают ошибки на трассе , в стратегии
Но Красные..
+5
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+4
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Андрей Омельянович
С Феррари выиграть титул ?
Никто никуда не уйдет до окончания карьеры ЛХ
0
-1
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