Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»

поразмышлял об уходе и Шарля Леклера из своих команд.

По мнению бывшего владельца коллектива «Формулы-1», Хэмилтону стоит покинуть «Мерседес» и присоединиться к «Феррари». Леклер, в свою очередь, станет подходящим пилотом для немецкой команды.

«Формуле-1» нужен Льюис Хэмилтон в «Феррари», и «Феррари» нужен Льюис Хэмилтон. Хэмилтону нужно присмотреться к другой команде, с которой можно выиграть титул, но вот в чем драма: кто уступит место?

« » не променяет Серхио Переса на Хэмилтона, потому что пытается вдохновить пилотов из своей системы достичь высот . Хэмилтон – человек « », но не представляю, что он вернется туда, учитывая ситуацию в команде.

Единственное место, где я вижу Хэмилтона, если он не останется в «Мерседесе» – «Феррари». Пока контракт [с «Мерседесом»] не подписан, и Тото Вольфф сообщил, что на месте Хэмилтона задумался бы об уходе. А понравилось бы мне на месте Хэмилтона? Что на самом деле происходит в «Мерседесе»? Я уже не в гуще событий и не знаю точку зрения Вольффа, но верю его словам о желании сохранить Хэмилтона. Однако «Мерседес» недостаточно хорош для Хэмилтона», – высказался Джордан.

Эдди ответил на вопрос, может ли привести такое развитие событий к переходу Шарля Леклера в «Мерседес»:

«Было бы интересно. Шарль Леклер – гонщик вполне в стиле «Мерседеса», и было бы здорово увидеть борьбу Леклера с Джорджем Расселлом. Возможно, это станет сделкой, заключенной на небесах.

Я достаточно хорошо знаю Леклера лично, и он восхитительный человек, но и Хэмилтон тоже – кто знает, изменится ли ситуация.

Уверен, всем в «Ф-1» понравился бы размен Хэмилтона на Леклера, звучит очень аппетитно. Когда я мечтаю о переходе Хэмилтона в «Феррари», это просто мысли. В то же время он выиграл семь титулов с «Мерседесом» и, может, решит остаться. Но, повторюсь, все великие гонщики чувствуют притяжение великой команды «Феррари». И, думаю, именно там Хэмилтон должен оказаться».

Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года, контракт Леклера с «Феррари» – в конце следующего сезона.

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