Баттон дебютировал в NASCAR с 18-го места, Райкконен стал 29-м на «Трассе Америк»
Тайлер Реддик выиграл гонку NASCAR Cup в Остине.
Победа на «Трассе Америк» стала для гонщика первой в сезоне. Второе место занял Кайл Буш, третьим финишировал Алекс Боуман. Росс Честейн занял четвертую позицию и возглавил чемпионат.
В гонке участвовали чемпионы «Формулы-1» Кими Райкконен и Дженсон Баттон, при этом для британца этап стал дебютным в NASCAR. Баттон завершил заезд 18-м, Райкконен же стал 29-м, хотя в определенный момент гонки следовал на четвертом месте.
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