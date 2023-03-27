Баттон дебютировал в NASCAR с 18-го места, Райкконен стал 29-м на «Трассе Америк»

Тайлер Реддик выиграл гонку NASCAR Cup в Остине.

Победа на « » стала для гонщика первой в сезоне. Второе место занял , третьим финишировал Алекс Боуман. Росс Честейн занял четвертую позицию и возглавил чемпионат.

В гонке участвовали чемпионы «Формулы-1» Кими Райкконен и , при этом для британца этап стал дебютным в NASCAR. Баттон завершил заезд 18-м, Райкконен же стал 29-м, хотя в определенный момент гонки следовал на четвертом месте.

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