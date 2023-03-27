Маркес пропустит Гран-при Аргентины после перелома пальца и операции. Марк стал третьим выбывшим гонщиком MotoGP за один этап

не выступит в ближайшие выходные в .

Гонщик « » получил перелом пястной кости большого пальца на правой руке в первой гонке MotoGP сезона-2023. На Гран-при шестикратный чемпион столкнулся с пилотом «РНФ» Мигелем Оливейрой, за что получил двойной штраф длинного круга. Наказание Маркес должен был отбыть в Аргентине. Предполагается, что штраф не перенесут на последующие этапы.

Команда сообщила, что испанец успешно перенес операцию в Мадриде: перелом вправили и зафиксировали двумя винтами.

Марк стал третьим представителем MotoGP, выбывшим уже на старте сезона. По ходу этапа в Портимане травмы получили экс-напарник Маркеса Пол Эспаргаро, ныне выступающий за «Гасгас», а также новичок «Дукати» Энеа Бастианини.

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