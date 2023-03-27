Маркес пропустит Гран-при Аргентины после перелома пальца и операции. Марк стал третьим выбывшим гонщиком MotoGP за один этап

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Гран-при Португалии MotoGP Марк Маркес Пол Эспаргаро Гран-при Аргентины MotoGP Мигел Оливейра Здоровье РНФ Энеа Бастианини Гасгас Авто

Марк Маркес не выступит в ближайшие выходные в Аргентине.

Гонщик «Хонды» получил перелом пястной кости большого пальца на правой руке в первой гонке MotoGP сезона-2023. На Гран-при Португалии шестикратный чемпион столкнулся с пилотом «РНФ» Мигелем Оливейрой, за что получил двойной штраф длинного круга. Наказание Маркес должен был отбыть в Аргентине. Предполагается, что штраф не перенесут на последующие этапы.

Команда сообщила, что испанец успешно перенес операцию в Мадриде: перелом вправили и зафиксировали двумя винтами.

Марк стал третьим представителем MotoGP, выбывшим уже на старте сезона. По ходу этапа в Портимане травмы получили экс-напарник Маркеса Пол Эспаргаро, ныне выступающий за «Гасгас», а также новичок «Дукати» Энеа Бастианини.

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2 комментария

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Konstantin Burõi
Марковице, ну пойми ты, да Хонда не едет, но так из штанишек тоже выпрыгивать не надо...
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M93
Портимао крэш.)

Сначала псали, что там микротрещина, но сегодня сделали небольшую операцию.

А про штраф писали, что он действует только на Аргентину.
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