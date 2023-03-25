Формула E. Эванс выиграл гонку в Сан-Паулу, Кэссиди и Берд на подиуме, топ-3 разделили 0,5 секунды
Пилот «Ягуара» Митчелл Эванс одержал победу в гонке «Формулы E» в бразильском Сан-Паулу.
Эванс до последних метров боролся за победу с Ником Кэссиди из «Энвижн», который поднялся с пятого места, а также со своим напарником Сэмом Бердом. Тройка призеров финишировала в 0,5 секунды друг от друга.
Обладатель поула Стоффель Вандорн («Пенске») завершил заезд лишь шестым. Лидер чемпионата Паскаль Верляйн из «Порше» реабилитировался после неудачной квалификации, отыграл 11 позиций и стал седьмым, а конкурирующий с ним гонщик «Андретти» Джейк Деннис сошел.
Этап 6
Сан-Паулу, Бразилия
25 марта 2023 года
Гонка
1. Митчелл Эванс («Ягуар») – 35 кругов
2. Ник Кэссиди («Энвижн») +0,284
3. Сэм Берд («Ягуар») +0,507
4. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +3,487
5. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,042
6. Стоффель Вандорн («Пенске») +4,576
7. Паскаль Верляйн («Порше») +5,659
8. Джейк Хьюз («Макларен») +6,141
9. Рене Раст («Макларен») +7,403
10. Себастьян Буэми («Энвижн») +7,976
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Паскаль Верляйн – 86 очка
2. Джейк Деннис – 62
3. Ник Кэссиди – 61
4. Жан-Эрик Вернь – 60
5. Антониу Феликс да Кошта – 58
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