Формула E. Эванс выиграл гонку в Сан-Паулу, Кэссиди и Берд на подиуме, топ-3 разделили 0,5 секунды

Пилот « » Митчелл Эванс одержал победу в гонке « » в бразильском Сан-Паулу.

Эванс до последних метров боролся за победу с Ником Кэссиди из «Энвижн», который поднялся с пятого места, а также со своим напарником . Тройка призеров финишировала в 0,5 секунды друг от друга.

Обладатель поула Стоффель Вандорн («Пенске») завершил заезд лишь шестым. Лидер чемпионата Паскаль Верляйн из «Порше» реабилитировался после неудачной квалификации, отыграл 11 позиций и стал седьмым, а конкурирующий с ним гонщик «Андретти» Джейк Деннис сошел.

Этап 6

Сан-Паулу, Бразилия

25 марта 2023 года

Гонка

1. Митчелл Эванс («Ягуар») – 35 кругов

2. Ник Кэссиди («Энвижн») +0,284

3. Сэм Берд («Ягуар») +0,507

4. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +3,487

5. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,042

6. Стоффель Вандорн («Пенске») +4,576

7. Паскаль Верляйн («Порше») +5,659

8. Джейк Хьюз («Макларен») +6,141

9. Рене Раст («Макларен») +7,403

10. Себастьян Буэми («Энвижн») +7,976

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Паскаль Верляйн – 86 очка

2. Джейк Деннис – 62

3. Ник Кэссиди – 61

4. Жан-Эрик Вернь – 60

5. Антониу Феликс да Кошта – 58