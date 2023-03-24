Гельмут Марко: «На Гран-при Австралии мы увидим совсем другого Ферстаппена. В Джидде он выступал максимум на 80 процентов своих возможностей»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Ральф Шумахер Нико Росберг Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что на предстоящем Гран-при Австралии Макс Ферстаппен должен выступить еще лучше.

Ферстаппен, как выяснилось позже, переболел гриппом перед этапом в Саудовской Аравии и был даже вынужден пропустить медиа-день в четверг. Также Ферстаппена освобождали от многих других привычных обязанностей по ходу уик-энда:

«Макс был готов явно не на все сто процентов. Но теперь он будет делать все возможное, чтобы вновь выступать на максимуме своих возможностей. Так что на Гран-при Австралии мы увидим другого Ферстаппена. В Джидде же он выступал максимум на 80 процентов своих возможностей».

Также Марко раскритиковал чемпиона «Ф-1» 2016 года и эксперта Sky Sports Нико Росберга.

Росберг позволил себе критику в адрес Ферстаппена после информации о том, что Макс пропустил субботний брифинг команды – что случилось на фоне его поражения Серхио Пересу на этапе в Джидде.

На самом же деле, по словам Марко, команда сама отправила Ферстаппена в отель, чтобы тот мог отдохнуть и как можно лучше восстановиться к воскресной гонке:

«Это лишь показывает, насколько Росберг на самом деле далек от реальности. К счастью, у Sky (только немецкого телеканала) есть Ральф Шумахер, который наоборот сразу во всем разобрался».

Перес – лучший гонщик Гран-при Саудовской Аравии по версии сайта «Ф-1», Леклер и Хэмилтон едва попали в топ-10

3 комментария

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Minuvert
Хоть и болею за Макса, но неприятно видеть, как команда топит Переса
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Vladimir40
А разве Макс не выкладывался в любой гонке до конца? И тут он был недоволен 2-м местом.
Такое чувство, что Марко просто пытается показать, что Макс позволил выиграть Перцу, а не тот заслужил.
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E55
При такой конкурентоспособности, которая на данный момент, можно только в воскресенье выйти на гонку и начать с 20-го места и на расслабоне 1-2 приехать )
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