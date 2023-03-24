Гельмут Марко: «На Гран-при Австралии мы увидим совсем другого Ферстаппена. В Джидде он выступал максимум на 80 процентов своих возможностей»

Советник « » рассказал, что на предстоящем Гран-при Австралии Макс Ферстаппен должен выступить еще лучше.

Ферстаппен, как выяснилось позже, переболел гриппом перед этапом в Саудовской Аравии и был даже вынужден пропустить медиа-день в четверг. Также Ферстаппена освобождали от многих других привычных обязанностей по ходу уик-энда:

«Макс был готов явно не на все сто процентов. Но теперь он будет делать все возможное, чтобы вновь выступать на максимуме своих возможностей. Так что на Гран-при Австралии мы увидим другого Ферстаппена. В Джидде же он выступал максимум на 80 процентов своих возможностей».

Также Марко раскритиковал чемпиона «Ф-1» 2016 года и эксперта Sky Sports Нико Росберга.

Росберг позволил себе критику в адрес Ферстаппена после информации о том, что Макс пропустил субботний брифинг команды – что случилось на фоне его поражения Серхио Пересу на этапе в Джидде.

На самом же деле, по словам Марко, команда сама отправила Ферстаппена в отель, чтобы тот мог отдохнуть и как можно лучше восстановиться к воскресной гонке:

«Это лишь показывает, насколько Росберг на самом деле далек от реальности. К счастью, у Sky (только немецкого телеканала) есть , который наоборот сразу во всем разобрался».

Перес – лучший гонщик Гран-при Саудовской Аравии по версии сайта «Ф-1», Леклер и Хэмилтон едва попали в топ-10